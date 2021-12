Capacits de Los Mochis registra este año 71 casos nuevos de VIH, entre estos 2 mujeres embarazadas

Los Mochis, Sinaloa.- El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) de Los Mochis atiende 71 casos nuevos de VIH que se registraron este año 2021, informó Javier Cruz Ramos.

"Son casos nuevos que están en seguimiento, en monitoreo para que estos pacientes en su momento se les dé el inicio del tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral afortunadamente lo tenemos en la unidad, es decir, detectando al paciente hacemos todo el protocolo de su integración e inmediatamente iniciamos con el esquema antirretroviral".

El coordinador de Capacits Los Mochis expuso que actualmente son 380 pacientes con VIH los que se atienden en esta unidad, la cual abarca la zona de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva. Mencionó que el promedio de los pacientes de nuevo ingreso se encuentran entre 18 a 28 años de edad.

Leer más: Por gravedad no pueden trasladar a gemelo del Hospital Ginecopediátrico de Los Mochis a un tercer nivel

Agregó en esta enfermedad sigue prevaleciendo el hombre, pues son cuatro hombres por una mujer los que padecen VIH. Destacó que el principal método de contagio es el sexual, y que en algunos casos pudiera ser por el por intercambio de agujas.

Cruz Ramos comentó que se han presentado dos casos de mujeres embarazadas con VIH, pero que el bebé está completamente sano. "Si llevan todos los cuidados en cuestión del tratamiento que deben llevar, al bebé no se le transmite la enfermedad".

Javier Cruz Ramos, coordinador de Capacits Los Mochis | Foto: Debate

Asimismo, informó que en el 2020 se registraron un poco más de 50 casos de VIH

"No es decir que nos esté aumentando la cifra, lo que pasa es que por cuestiones de pandemia hay muchos casos que no se han atendido, que no se acercaban a la institución, pero afortunadamente esas personas ya han acudido a esta unidad, y nosotros los estamos ya registrando y monitoreando.

Expresó que el tratamiento que se da a las personas con esta enfermedad, en el Capacits es completamente gratuito.

Leer más: GPO agradece participación ciudadana en consulta sobre planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa

Para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Capacits ha llevado a cabo diversas actividades como conferencias y pruebas rápidas de VIH a estudiantes de preparatoria y universidad.