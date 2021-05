Carece de propuestas el debate entre candidatos a la alcaldía de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Como parte del ejercicio democrático de la contienda electoral de este 2021, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) organizó la mañana de ayer un debate político entre los candidatos a la alcaldía de El Fuerte.

Golpeteos

Sin embargo, a diferencia de lo que se esperaba, este debate estuvo envuelto entre dimes y diretes entre algunos candidatos, especialmente entre Gildardo Leyva, de Morena; Maribel Vega, del PRI, PAN y PRD, y Vicente Pico, del Verde Ecologista.

Y es que aprovecharon cada momento para referirse uno del otro, como por ejemplo, Gildardo Leyva exhibió en varios ocasiones a la abanderada de la coalición Va por Sinaloa de ser parte del actual gobierno de El Fuerte, mientras que la propia Maribel Vega en su afán de defenderse pero también de mostrar que sus rivales también tenían puntos en su contra, señaló al abanderado de Morena de ser parte de la corrupción al incluir a su equipo de campaña a exdirigente del PRI en El Fuerte, incluso al exalcalde Eleazar Rubio como responsable de su campaña.

Por su parte, Vicente Pico trató de denostar a esos candidatos haciendo hincapié en repetidas ocasiones sobre sus historiales de corrupción, pero esta postura era contraatacada por los señalados,quienes le pidieron en varias ocasiones no manejar el doble discurso, pero, sobre todo, ser congruente y reconocer que ni siquiera vive en el municipio.

En tanto, el resto de los candidatos en su mayoría se dedicaron a recalcar que los habitantes de El Fuerte están cansados de los gobiernos corruptos, de las promesas que no se cumplen y de no solucionar los problemas que día a día viven las familias que conforman este municipio.

Entre los principales problemas que destacaron está el agua potable, el drenaje, la corrupción, los malos manejos de los recursos, dinero del Infonavit que no se reportó, así como la falta de apoyos en diversos temas.

Jesús María Gámez Quintero

Partido Encuentro Solidario

Estoy preparado para dar un mejor municipio

“Me siento preparado después de 41 años en la función pública.Como candidato a la presidencia tengo claro que mi visión consiste en ser mejor funcionario público, actuar con responsabilidad comprometidos con los que más necesitan del municipio y esto se logrará siendo congruente con lo que digo y lo que hago, fomentando el trabajo en equipo a sabiendas que todos estamos al servicio del pueblo, por un Fuerte con dignidad para todos.

Por otra parte creo que sí se puede hacer un movimiento en relación a las mejoras en el Ayuntamiento, sobre todo con un gobierno incluyente, dándole a los ciudadanos la certeza de que serán bien atendidos.

Un verdadero líder es aquel que ha aprendido a obedecer a otros, aquel que se siente el servidor de todos, la voluntad la persiguen al igual que los halagos, no merece la admiración y lo que hace tu mano derecha que no lo refiera la izquierda y los tuyos son los mismos que ya estuvieron otra máscara, nada más no los vas a cambiar.”

Jesús María Gámez Quintero. Foto: Debate

Jayro Samuel Leyva Soto

Independiente

La gente está cansada: necesita un cambio urgente

“Dos mil firmas para que mi candidatura se dice fácil, pero es un gran esfuerzo. Yo soy la voz del pueblo y tiene que ser escuchada. En el andar cotidiano me han invitado varios personajes políticos a entrarle a la política a su manera, pero hemos decidido proyectar esta candidatura independiente porque ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Si se hicieran las cosas bien, hasta los reeligiéramos, pero, como se ve, no quieren hacer las cosas bien; por eso que estamos aquí, nosotros vamos hacer las cosas bien.

Los invito a mirar la trayectoria de vida de cada uno, a ver qué personas están abanderando los proyectos, analicen quién está con cada quien y se van a dar cuenta que el candidato independiente Jairo Leyva es el mejor candidato. Creo que en esta era de la tecnología no hay nada que podamos esconder, la gente nos conoce, la gente sabe qué hacemos día a día, saben lo que hemos hecho y lo que queremos hacer para el municipio. Los invito a mirar la trayectoria de cada uno.”

Jayro Samuel Leyva Soto. Foto: Debate

Gildardo Leyva Ortega

Morena

No habrá más corrupción en el municipio de El Fuerte

“Tenemos años de saqueo y corrupción, de malos gobiernos que nos han dejado un municipio devastado. Saquemos a los corruptos del poder y no permitamos que vuelvan fascistas que no quieren al municipio. Las cuentas públicas del 2019 están reprobadas, no me puedo imaginar el desfalco cuando se vayan, quebraron el municipio, con obras fantasmas, pagadas en exceso, autopréstamos de funcionarios, pasivos sin fuente de pago por más de 50 millones, adeudos millonarios a Conagua y a la CFE.

Los funcionarios deberán cumplir con el perfil, ni amigusimo ni familiares; no volverán los expresidentes y sus secuaces a tomar decisiones. Imaginen el cochinero que hay en la administración si sólo por diferencia en la información financiera a causa de unas omisiones y errores de cálculo, tienen un déficit del ejercicio de más de 38 millones del 2019, por eso gobernaré con los mejores para un mejor municipio.”

Gildardo Leyva Ortega. Foto: Debate

Antonio Cota González

Movimiento Ciudadano

Los fortenses quieren respuesta y se la vamos a dar

“Decidí enfrentar este reto tan importante para el municipio de El Fuerte con la finalidad de atender las necesidades y las principales causas de todos los ciudadanos y que no se distingan partidos políticos, es importante que los ciudadanos tomemos la decisión de representar un gobierno obviamente incluyente para todos.

Siempre es importante que se lleve a cabo el análisis concientizado por toda la población, definitivamente no se puede improvisar, se requiere tener la experiencia, definitivamente es importante profesionalizar el servicio público y que esto a su vez genere condiciones de bienestar.

Que sea nuestro trabajo el que hable, no las palabras; que demos los resultados que la ciudadanía demanda, no es conveniente irnos por el amiguismo y el compadrazgo y que sean los partidos políticos lo que divida la familia de El Fuerte. Es importante profesionalizar cada uno de los cargos públicos y que sean los resultados que beneficie a la gente.”

Antonio Cota González. Foto: Debate

Lizeth Gpe. Gómez Acosta

Redes Sociales Progresistas

El pueblo de El Fuerte no quiere lo mismo

“Ya no queremos políticos. Redes Sociales Progresistas me dio la oportunidad y la gente del pueblo está conmigo. Ojalá Dios quiera lleguemos a la presidencia municipal en compañía de los indígenas y de todo el pueblo. Es importante mencionar que yo soy gente del pueblo y sé las necesidades que hay, he estado caminando, he recorrido a pie, tocando puertas.

La gente quiere un gobierno municipal humano y claro que el apoyo de los recursos que podamos obtener sea para todos y no para unos cuantos, un gobierno municipal cercano como siempre se ha querido.

Ofrezco la certeza de proporcionar un gobierno humano y transparente, oficinas y personas administrativas que le ofrezcan al ciudadano cercano a ti. Estoy agradecida por darme la oportunidad de hacer valer mis palabras. Estamos hartos de los mismos políticos, creo que la ciudadanía está cansada porque a donde he ido son las mismas infamias. Ya estamos hartos de lo mismo. Mi pueblo quiere gente del pueblo.”

Lizeth Gpe. Gómez Acosta. Foto: Debate

Vicente Pico Orduño

Partido Verde Ecologista

Busco la presidencia municipal porque puedo

“Quiero ser candidato por la injusticia que hay, soy el candidato del pueblo, el que habla con la verdad. Aquí lo mejor es lo honestidad, que es lo que ha faltado. Soy gente del pueblo y realmente no vengo por una ambición, vengo por una obligación con el pueblo, primero que nada le voy a decir que mi gobierno, porque te voy a hacer el presidente, va a ser a base de la honestidad y el compromiso por el municipio El Fuerte.

No soy más de lo mismo, quiero lo mejor para mi tierra, para mi pueblo, voy para adelante, soy el futuro presidente municipal que va a ayudar al pueblo. Vengo por soluciones, no por ambiciones, nada más vengo a trabajar y demostrar que El Fuerte por primera vez en la historia va a ser libre y este 6 de junio estoy seguro que el corazón se va a volcar en una campana y van a razonar fuerte.

Vengo a dar soluciones. Vamos a empezar precisamente por lo que es la basura, ya me comprometí definitivamente y lo he dicho en mi campaña: en cuatro meses tendrán una solución a este problema.”

Vicente Pico Orduño. Foto: Debate

María Eugenia Ramírez Escalante

Partido Sinaloense

La gente suplica servicios básicos de calidad

“El sentir más común de la gente es el problema de los servicios públicos y la pregunta es en qué parte del municipio existen bien los servicios. No los hay, no los hay porque tenemos malos servicios y eso es porque tenemos gobernantes insensibles a las necesidades del pueblo; por poner un ejemplo, está el agua potable que nos hemos quedado sin el servicio por varios días y luego dicen que no hay recursos para pagar el servicio de energía eléctrica. Es por eso que es importante buscar una solución y nosotros la tenemos.

Denme la oportunidad de demostrarlo. Nosotros buscaremos soluciones para que el municipio de El Fuerte cuente con agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura en las sindicaturas.

Existen muchas comunidades que cuentan con drenaje sanitario, pero la pregunta es si funciona la laguna de oxidación, la respuesta es obvia: nadie les pone atención. Hay demasiada contaminación, pero también hay comunidades grandes que tienen fosas sépticas.”

María Eugenia Ramírez Escalante. Foto: Debate

José Antonio Castro Chávez

Fuerza por México

El Fuerte necesita tener mejores condiciones de vida

”Mis aspiraciones vienen de 20 años en el servicio público y 18 como administrador de empresas. Yo no soñé ayer ser presidente, me he preparado para ese puesto y estoy listo. Propongo una administración sana, honesta y transparente, con rendición de cuentas, una revisión de los egresos e ingresos, de las dependencias. Vamos a implementar esta reingeniería para sanear la administración pública en todos los niveles y todos los aspectos.

Queremos hacer más con menos: bajaremos los sueldos del presidente, regidores y de los funcionarios de todos los niveles, para que los recursos alcancen y podamos llevarle al pueblo lo que es del pueblo.

Vamos a rescatar el impuesto predial rústico, que gran parte de él se va a Ahome, vamos a implementar un operativo fiscal en nuestras sindicaturas para que tengamos esa recurso. Lograremos un incremento del 300 por ciento para el deporte, la educación, porque es la única manera de reducir los índices de drogadicción en las comunidades.”

José Antonio Castro Chávez. Foto: Debate

Maribel Vega Quintero

PRI, PAN y PRD

Trabajaremos por un municipio digno y limpio

Más allá de las palabras, me respaldan los hechos. He trabajado mucho tiempo en causas sociales, muchos años sin ninguna obligación pero con mucho corazón, siempre gestionando. No experimentemos en saber quién quiere, vayamos a ver quién puede.

Lo que le duele a tu familia le duele a la mía, por eso me he preparado buscando un espacio para tratar de dar siempre lo mejor de mí. Estoy lista para hacer un gobierno cercano a la gente, me han visto siempre de cerca, y no lo dicen mis palabras, lo dicen los hechos.

Vamos a ir por un municipio más lindo, más bello y organizado. Voy a trabajar todos los días, voy a dejar el corazón en cada uno de mis acciones siempre buscando el bienestar de la gente. He recorrido todas las comunidades y ustedes me conocen. Hemos escuchado que todos queremos al municipio, que nos preocupamos por el problema del agua, pero son palabras. Desde el 2016 me he concentrado en llevarle agua a sus comunidades, a sus colonias, atendiéndolos de manera personal.”

Maribel Vega Quintero. Foto: Debate

Israel Zamorano Lara

Independiente

Ya basta de lo mismo y de promesas sin cumplir

“Compañero Antonio Castro, no sólo es hacer propuestas, hay que cumplirlas porque muchos ciudadanos nos están diciendo que usted ya estuvo en la función pública y no ha cumplido; entonces, invitarlos a que si hacemos propuestas, la cumplamos. Hemos demostrado que con poco hacemos mucho.

Nosotros hemos recorrido todas las comunidades del municipio de El Fuerte adquiriendo y buscando las mejores condiciones del municipio. He caminado varias comunidades de raite, en bicicleta, y los ciudadanos nos han aportado el apoyo de la gasolina o de un carro porque ellos quieren que lleguemos, que se les cumpla con lo que no se les ha cumplido.

Una disculpa por no ser un político, una disculpa por no tener otras cosas que me puedan reprochar, pero les puedo decir que estaré con ustedes porque he demostrado en una campaña pobre pero digna de reconocerse. Salimos a las casas, a las comunidades, hemos tocado puertas y nos han recibido.”