“Carecen de permiso para movilizar el grano”: Flores

Las unidades de Grupo Terminel carecen de permisos para la movilización del grano, aseguró ayer Erick Flores Leal.

El asesor administrativo y jurídico de la Delegación de Vialidad y Transportes en la zona norte declaró que se sostendrá una reunión con las alianzas, en pos de una resolución al conflicto.

“Las empresas, cuando traen permisos no tienen ningún problema, pero esta no traía ningún permiso, no lo había solicitado, por eso es que lo bloquearon”, relató el servidor público.

La exigencia

Igualmente, Leal manifestó que se desarrollará un encuentro con los permisionarios para llegar a una resolución.

“Las alianzas necesitan el trabajo de la concesión de cargar los fletes. Con la reunión, verificaremos el posicionamiento de ellos respecto a futuros actos”.

Por su parte, José Antonio Chinchillas, secretario general de la Alianza de Transportistas de Carga, comentó que “lo único que buscan es que la empresa devuelva la carga”.

“La reacción de nosotros, los transportistas, es cuidar nuestro trabajo, nuestras fuentes de empleo. Resulta que teníamos unos días bloqueando ese camión con la mera intención de que devolviera la carga y se fuera a su lugar de origen, en este caso Guasave”.

El líder explicó que buscaron un acercamiento con las autoridades municipales para llegar a un acuerdo.

“Al final de cuentas, estamos para servirle a las empresas, pero que también entiendan que el trabajo es nuestro. Ellos son empresarios, nosotros somos transportistas, nos corresponde dar el servicio”.

Chinchillas expuso que el último interés de la organización a su cargo es garantizar el sustento a las familias que dependen del acarreo de grano.

“No dejaremos el único ingreso que tenemos, que es ese”, concluyó.

PARA ENTENDER...

Bloquean a camión de un particular

Un grupo de alianzas del transporte de carga sostiene un bloqueo en las inmediaciones de una empresa agrícola, en El Carrizo, por lo que los empresarios solicitan a las autoridades que intervengan para mover libremente el grano.

El gerente general del corporativo, José Rito Valenzuela Salas, aclaró que “se le hace totalmente injusto” el hecho de no poder movilizar sus mercancías (trigo) con las unidades de su propiedad.