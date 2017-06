Carlos Bloch desmiente trabajar para su esposa

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de las indicaciones que el alcalde Álvaro Ruelas ha hecho en torno a la entrega de los programas sociales, Carlos Bloch Artola, encargado de la Dirección de Desarrollo Social de Ahome negó las acusaciones que el regidor panista Yoshio Vargas hizo en su contra.

El funcionario refutó los señalamientos en torno a un supuesto condicionamiento de una beca para una vecina de la colonia Antonio Toledo Corro siempre y cuando se apoyara el proyecto de la diputada Fernanda Rivera, quien es esposa del acusado.

“Es muy respetable lo que piensa el regidor, soy respetuoso pero aclaro, no estoy trabajando para la diputada ni para ninguna otra persona, creo que hemos estado trabajando para todos los partidos políticos, no hay una directriz para un partido u otro, en ese sentido soy muy responsable”, abundó.

Asimismo, invitó al regidor panista a que se sume a la dinámica de la dependencia aunque le causó extrañés que el caso no se le haya planteado de manera directa y no ante el Cabildo en pleno.

“No soy una persona que acostumbra a hacer acusaciones o señalamientos si no me consta ni tengo elemento para hacerlo, pero pensando muy mal, que estuviera obedeciendo otros intereses o de terceros, pero como lo digo, no lo puedo aseverar”, enfatizó.