Carlos Roberto Valle Saracho se separa de los regidores del PAS en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por haber recibido la “sugerencia-presión” para que dejara de hablar de José Luis Polo Palafox en su medio de comunicación y considerar esto como una violación a su derecho a la libre expresión, el regidor Carlos Roberto Valle Saracho renunció a la coordinación de la bancada del Partido Sinaloense en el cabildo de Ahome y así lo informó a través de sus redes sociales.

Entrevistado al respecto, el ahora edil independiente señaló que fue Héctor Melesio Cuen Ojeda quien le hizo la solicitud antes señalada al considerar que las notas periodísticas en contra del presidente de Fedasin afectaban al organismo político (PAS).

Indicaciones

“Héctor Melesio me dijo el día de ayer (miércoles) directamente. No fue amenaza, primeramente debo de dejar claro, yo soy amigo de él desde hace muchos años, le tengo mucho respeto y agradecimiento, yo jamás hablaré mal de él; ya si él pone oídos a sus asesores como Luis García y Ramón Salmerón, que ya comenzó a ofenderme, pues ya quedará en él”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a Luis García como el actual operador político de Cuen Ojeda y quien está detrás de esta petición con el afán de dejar bien la imagen de Polo Palafox debido a la cercanía que este tiene con el abogado y notario público.

“Esta persona está en Coepriss, es el que mueve las cosas y quien en busca de liderazgos nuevos le vende a Cuen a José Luis como un gran valor, líder de abogados, y desde ahí han salido ataques hacia mi persona. Me sugieren entonces que ya no me refiera al amigo de Héctor Melesio Cuen (Polo Palafox) porque mis publicaciones dañan la imagen del partido, en estas circunstancias uno va de paso y el periodismo voy a ejercerlo siempre, no ha de ser ese Luis García quien disponga y ponga freno a mis publicaciones como periodista”, abundó.

Niega traición

Valle Saracho aclaró que él no abandonó ni renunció al PAS pues aunque llegó a la regiduría por este partido, nunca ha sido militante del mismo.

“El partido me propuso pero yo fui candidato de dos partidos. Como yo no soy traidor, no vayan a salir con que me compraron el gobernador o Gerardo Vargas. Si ya no quepo en el PAS, pues quedo libre, como externo que era como decían; de hecho nunca me invitaron a reuniones de estructura, yo seguiré caminando y en el próximo proceso electoral vamos a estar en las boletas electorales.”

Por último, dijo sentirse tranquilo con la decisión aunque aceptó que no fue fácil; sin embargo, se refirió a que tenía que proteger su imagen y su labor periodística por encima de cualquier partido.

El dato

Valle Saracho y Polo Palafox encabeza riña

José Luis Polo Palafox acusó a Carlos Valle Saracho de estar detrás de un corralón, entre otras cosas, lo que generó que el edil respondiera.