Carlos Rodríguez Ponce regresa a Seguridad Pública en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A siete meses de haber salido como director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, posición que tuvo en el trienio del ahora exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, Carlos Rodríguez Ponce regresa a la corporación.

No llega como el máximo jefe superior, pero sí como segundo: ayer tomó protesta como subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, en lugar de Juan Manuel Figueroa Fong. Es decir, solo está abajo del secretario de la corporación, Julio César Romanillo.

Antecedentes

Para Rodríguez Ponce no es nuevo ese cargo porque ya estuvo ahí como director operativo cuando Juan Francisco Fierro era el director general de la corporación en el inicio de la administración chapmista.

Sin embargo, cuando Fierro fue cambiado a secretario de la comuna, Rodríguez Ponce lo sustituyó. Terminó el trienio y no se quedó en la corporación porque se la jugó con el entonces candidato a la alcaldía por el PT, Domingo “Mingo” Vázquez. Pero ayer en forma sorpresiva regresó. Fue al mediodía de ayer cuando el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, le tomó protesta, acto en el que estuvo presente también el secretario de la corporación, Julio César Romanillo.

La caída

Juan Manuel Figueroa Fong no pudo sostenerse como subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Ahome por los escándalos continuos en el interior de la corporación. El control interno se le salió de las manos.

Las acusaciones contra mandos de acoso laboral y sexual, policías acusados de robo, entre otros señalamientos, en menos de 15 días, definieron la suerte de Figueroa Fong.

En medio de todo esto, ayer el alcalde Gerardo Vargas Landeros dio a conocer la salida de Figueroa Fong por voluntad propia y asuntos personales. “Tomó la decisión de cumplir algunas de las actividades que tiene él en lo personal y vamos a evaluar ahorita la posibilidad de nombrar lo más pronto posible al sustituto”.

Horas después se hizo tras que Romanillo se reuniera en conocido restaurante con Rodríguez Ponce.

Cambio necesario

José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, consideró el cambio como necesario, sobre todo por los señalamientos hechos en contra de los elementos preventivos.

“Me parece que no sólo era oportuno esta salida, sino que debió haberse hecho desde antes, pero eso ya se veía venir desde que se nombró un secretario sin experiencia en la materia. Hay también una Comisión de Honor y Justicia que es un elefante blanco, que no hay perfiles, que son amigos del secretario y regidores, pero no son hombres que conozca sobre la seguridad pública”, mencionó.

Se pronunció a favor de la llegada de Rodríguez Ponce, ya que durante el tiempo que estuvo al frente de la corporación dio buenos resultados. “Avalamos esta llegada. Sabemos que es un policía que le entiende, que en años anteriores ha hecho un buen trabajo y le deseamos la mejor la suerte.”

Contexto

Escándalos arrollan a Juan Manuel Figueroa

La salida de Juan Manuel Figueroa Fong se dio en medio de una serie de acusaciones contra mandos y policías. Primero fueron mujeres policías que acusaron de acoso laboral y sexual a mandos, caso que tomó como suyo la agente Dignora Valdez y que salpicó al alcalde Gerardo Vargas Landeros. Luego le siguió el de los agentes acusados de robo fierro viejo que trasladaron en una patrulla para su venta.

Por si fuera poco, otros agentes fueron acusados de detener a un profesionista que no lo llevaron a la barandilla porque lo despojaron del dinero que traía. Esto fue este fin de semana, caso en el que intervino el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, Carlos Roberto Valle Saracho.