Carros chatarra hasta en la puerta de sus casas en ejido Los Taxtes, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Un día comenzó un pequeño negocio de reparación de autos; pero, sin darse cuenta, vecinos del ejido Los Taxtes, perteneciente al municipio de El Fuerte, cuando menos pensaron ya tenían un montón de carros chatarras en las puertas de sus casas.

Ese es el martirio que tienen que vivir todos los días los habitantes de este asentamiento, pues no solo es un problema de imagen, sino que los carros han generado criadero de animales, sobre todo roedores que no aguantan porque se meten a sus casas y no los pueden sacar tan fácilmente.

Molestia

Carolina, vecina de ese asentamiento, declaró que desde que instalaron ese yunque ya no aguantan los animales, y aunque ya lo denunciaron en una ocasión, la realidad es que nadie les ha hecho caso.

“Es un abuso el que están haciendo, la verdad. Lo peor es que lo reportamos pero nos da miedo seguir reportándolo porque no sabemos cómo son esas gentes, pero la verdad es que está mal. Cómo puede haber ese cochinero de carros por todos lados, lo peor es que hay muchas ratas por todos lados, de por sí siempre ha habido, pues ahora estamos peor, ya no hayamos ni qué ponerle a los animales para matarlas”, señaló.

El dato. Los vecinos del ejido Los Taxtes ya no aguantan los animales que se crían a consecuencia de este yonque, que un mecánico del lugar colocó sin permiso. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Asimismo, comentó que en una ocasión algunos de los habitantes pusieron la denuncia en la sindicatura de Mochicahui, pero nadie hizo nada.

Lo malo. Poco a poco, un mecánico del ejido Los Taxtes fue colocando carros viejos sin que nadie haga nada, ahora ya tiene acaparada casi toda la calle principal del lugar, tapando las casas. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

No hacen nada

“Nosotros esperábamos que viniera la patrulla o le trajeran algún citatorio, pero no, nadie vino, y esta persona, el dueño del taller, al paso que va, va a llenar toda la calle”.

Cabe mencionar que este yonque está por la calle principal del ejido, misma que corre paralelo al canal.