Casas de empeño de Los Mochis no obtuvieron repunte esperado en la cuarentena por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Las casas de empeño en la ciudad de Los Mochis no lograron el repunte que esperaban tras la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Derivado de que por la contingencia sanitaria muchas personas perdieron sus empleos y la situación económica se complicó para las familias, estas no han acudido a realizar empeños de sus bienes, como lo esperaban estos negocios.

En un recorrido por estos establecimientos, se constató que la situación en cuestión de empeños bajó.

Los empeños empezaron a bajar desde que inició la cuarentena. Sí esperábamos un repunte, pero no se dio”, comentó una de las trabajadoras de estos lugares.

Otro de los empleados dijo que la baja en empeños pudo deberse a que la gente dejó de acudir al centro y que quizá los empeños que registraron actividad sean los que se encuentran en algunas colonias, fuera del centro.

Porque la mayoría de la gente que viene aquí, viene en camión y muchas veces en carro, pero es la misma gente que viene necesitada por dinero, y ahorita está muy solo.”

Por el contrario, en otros de los empeños mencionaron que la gente ha estado liquidando cosas.

“Se supone que no hay dinero, que mucha gente no está trabajando y están viniendo a sacar sus cosas, no a realizar empeños. Pero de que estábamos esperando un repunte, sí lo esperábamos pero no se dio”, dijo otra de las trabajadoras de una casa de empeño del centro de la ciudad.

Expuso que quizá esta situación se deba a que la gente está en confinamiento en sus casas por el Covid-19.

La gente tiene temor salir, pero ya vemos que están saliendo un poco más”.

