Casi se termina tarifa de verano de CFE, pero se requiere seguir prendiendo aires, dice Canacintra

Los Mochis, Sinaloa.- "Estamos en otoño y parece verano, es algo que no nos va a beneficiar en el cambio de la tarifa. Esperemos que para entonces no nos agarre con tarifa alta y con la necesidad de seguir utilizando el aire acondicionado y sobre todo el cambio de horario", manifestó Héctor Ibarra.

El 31 de octubre se termina la tarifa eléctrica de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual inició el 1 de mayo, y empieza la tarifa de invierno. El subsidio de verano se otorga a los usuarios de tarifa doméstica de las regiones más calientes del país.

Sin embargo, el presidente de la Canacintra Los Mochis comentó que por las altas temperaturas se requiere seguir prendiendo los aires acondicionados en las empresas y los hogares.

En cuanto al horario de verano que termina este 25 de octubre para que entre en vigor el horario de invierno, donde se deberá atrasar el reloj una hora, comentó que no se refleja ningún beneficio económico.

"El único beneficio es en cuanto a lo que es la actividad de laborar, pudiera ser que haya mejor rendimiento y hay más tiempo para el trabajador, sobre todo en cuanto a las horas de salida tiene más horas luz. Ya cuándo cambia el horario, pues salen y prácticamente salen a oscuras y ya no pueden realizar ciertas actividades que pueden hacer en el horario de verano, que muchos lo utilizan para ejercitarse o salir con la familia".

Recalcó que en el tema económico no trae ningún beneficio a los bolsillos.

No no se nota mucho el cambio en cuanto a la economía, no es algo que dígamos lo estamos esperando porque nos va ayudar, la verdad no".