Caso Dignora Valdez: ¿represión o disciplina?

Los Mochis, Sinaloa.- Represión es la palabra en la que coincidieron las columnistas de EL DEBATE Nora Arellano, Karla Doig, Paola Gárate y Ana Luz Ruelas en el proceso que enfrenta la agente de la Policía Municipal de Ahome, Dignora Valdez López.

Análisis

Conocedoras del activismo de Dignora Valdez, así como de los procesos que enfrenta la agente ante la Comisión de Honor y Justicia, las analistas se dijeron sorprendidas de que por un asunto menor se resolviera una baja definitiva de la oficial.

Coincidieron en señalar que el cese definitivo es una medida excesiva que debió haber iniciado con otro tipo de sanciones, pero nunca una baja, según los reglamentos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“El reglamento es caduco y sin perspectiva de género”, explicó Karla Doig en la mesa de análisis organizada por esta casa editora.

Por su parte, Paola Gárate dijo que personajes como Dignora, que defienden los derechos de otras mujeres por encima de sus intereses, incomoda a autoridades, quienes deciden reprender de manera excesiva.

En este sentido, Nora Arellano y Ana Luz Ruelas dijeron confiar en que este proceso será reconsiderado por las autoridades.

Nora Arellano

Columnista de el debate

Si es una cuestión de disciplina habría que cuestinar cómo está el area de Recursos Humanos, los mandos, por qué no corrigen lo que consideran grave”

“Represión que se volvió disciplina”, dijo tajantemente Nora Arellano para calificar el proceso que enfrenta Dignora Valdez López, que generó una manifestación en apoyo a la agente, la cual culminó con una aclaración del alcalde de que la baja no es definitiva.

Postura

La columnista de EL DEBATE resaltó que en este caso sí existe una represión, de entrada, dijo, represión del derecho laboral y más en el fondo una cuestión de derechos humanos fundamentales que se están viendo en una situación tremenda que lleva a la parte de abuso de autoridad. “No es una situación fácil la reincorporación a las filas, se necesita que la corporación en sí misma de veras tenga una vuelta, una oxigenación”.

Reconoció que llamó su atención el resolutivo de separación de la corporación ante una falta que aparentemente no sería tan grave. “No tenemos el expediente a la mano para entender las razones, aun así no se me hace grave que por la forma de hablar y ciertas expresiones a alguien le quites el trabajo cuando tiene una trayectoria”.

Karla Doig Alvear

columnista de el debate

Dignora tiene más de 16 años de servicio en la Policía, es una mujer defensora de los derechos de las mujeres. La magnitud de la falta no es para darla de baja”

Totalmente represión, concluyó la columnista de EL DEBATE Karla Doig en la mesa de análisis organizada por esta casa editora. “Si bien es cierto que Dignora cometió una agresión verbal en contra de un superior, infringiendo el artículo 38, fracción 28 del reglamento interior de la Policía Preventiva, que cabe mencionar que es un reglamento bastante caduco, sin perspectiva de género, pero la sanción aplicada es desproporcional, es excesiva, cesándola de su trabajo”, agregó.



Conclusión

En la mesa de análisis, Karla Doig consideró que la falta que cometió Dignora no amerita una baja definitiva, puesto que el artículo 48 del mismo reglamento interno de la Policía Preventiva dice que las correcciones disciplinarias y sanciones que se deben imponer a los miembros de la Policía Municipal son primero amonestación; segundo, arresto; tercero, suspensión del servicio, y cuarto es la baja, es decir, en este caso se aplicó la pena máxima sin consideración del caso.

Paola Gárate

columnista de el debate

Voces y actitudes como Dignora que buscan defender al género incomodan a los tomadores de decisiones. La lucha emprendida es innegable”

“Intenté ser prudente y decir que parecía que era represión, pero con las actitudes y acciones que me parecen una burla para seguir intentando desprestigiar el movimiento y a la propia Dignora de que desista de la lucha por defender a sus compañeras, por estos delitos de acoso sexual, contundentemente y evidentemente es represión”, dijo Paola Gárate.



Opinión

La columnista de EL DEBATE consideró que una voz y una actitud como la de Dignora generalmente estorba para los tomadores de decisión, para quienes ejercen el poder.

“Personajes como ella, que busca ser solidaria con el género, que busca señalar y evidenciar aquello que no se esté haciendo bien, entonces incomoda de pronto personalidades así, no es la primera vez que vemos que alguna consecuencia casual ocurre para alguien así”, agregó.

Sin hacer juicio a la ligera, dijo, el tema trascendió por la lucha que ha emprendido Dignora Valdez, donde todavía amerita una investigación de fondo.

Ana Luz Ruelas

columnista de el debate

Es el camino adecuado para restituirla en su empleo y no dejarla a expensas de sus compañeros en la Policía, porque teme por su seguridad”

“Represión utilizando muy oportunistamente esas medidas caducas disciplinarias de las corporaciones policiacas. Es represión”, dijo convencida Ana Luz Ruelas en análisis del caso de Dignora.



Excesos

La columnista de EL DEBATE mencionó que indudablemente estamos ante una represión excesiva. “Dignora Valdez es una persona conocida y reconocida localmente. Lo hagan con una personalidad como Dignora es preocupante, entonces qué le puede pasar a otras agentes que no están visibilizadas”, cuestionó.

Consideró que la baja de la corporación, la cual se encuentra aún en proceso fue un exceso y esta es una oportunidad de revisar la situación de las mujeres dentro de las corporaciones policiacas de Sinaloa. “Es oportunidad de reformar o cambiar totalmente esos reglamentos internos de las comisiones de Honor y Justicia que estén equilibradas por el género, que se revisen ese conjunto institucional que existe para proteger e incentivar a las mujeres a que denuncien, a que protesten, a que busquen la equidad”.