Caso de acoso en la policía de Ahome llega hasta el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento

Los Mochis, Sinaloa.- Dignora Valdez López, agente tercero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, entregó esta mañana un paquete de documentación ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento donde se integran los señalamientos de acoso sexual en la dependencia.

Tras varios minutos de espera de la agente, la oficina municipal de faltas administrativas de este órgano abrió sus puertas poco antes de las 8:30 e ingresó con la documentación que, dijo, contiene la relatoría de hechos de cinco denuncias de acoso sexual de distintas policías mujeres adscritas a la misma dependencia para que se le dé el seguimiento correspondiente.

Cabe señalar que reporteros de Debate acudieron a dar cobertura y tomar evidencia periodística de la entrega de la documentación, pero personal de la dependencia les negó el acceso sin dar argumentos válidos, aún cuando es un edificio que alberga una oficina pública.

La entrega de estos documentos se da luego de que la Comisión de Honor y Justicia resolviera la no responsabilidad de los agentes señalados por acoso sexual dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Ahome.

"Es triste ver cómo a las víctimas siempre les están dando la carga de prueba, es poco el acercamiento que realizan con ellas, pero traigo las actas de entrevistas de diferentes compañeras donde narran los hechos sucedidos y por el que iniciamos el proceso desde enero de este año", agregó Valdez López entrevistada al salir de la oficina municipal.

En entrevista para Debate, Dignora Valdez López reconoció que esta documentación entregada en la oficina de faltas administrativas del Órgano Interno de Control no fue posible entregarlas a la Comisión de Honor y Justicia, puesto que nunca recibieron documentación que ellos no solicitaran y todas las pruebas o documentos que presentaron en el proceso fueron desechadas de inmediato.

Lamentó que el titular de la dependencia de seguridad, Julio César Romanillo Montoya, refiera en entrevistas que ha realizado acercamiento con las mujeres policías y ninguna le ha manifestado hechos de acoso, pero el acercamiento, dijo, no ha sido con las agredidas.

Dignora Valdez López aclaró que en ningún momento el secretario de seguridad ha establecido un acercamiento con ella para tratar el tema que inició con señalamientos de siete mujeres policías, pero ahora solo son cinco, tras el desistimiento de dos de ellas.

Al ser cuestionada sobre acercamientos con funcionarios del Ayuntamiento de Ahome, Valdez López reconoció que ha tenido atención de dos regidoras de equidad de género, donde se les expuso el caso de acoso sexual, "para serte sincera no se les veía empatía, no hubo ningún pronunciamiento ni nada, da tristeza que no tuvieron sororidad en este aspecto, dejé mi número y dijeron que me iban a hablar, pero nunca me hablaron".

Dijo que también tuvo acercamiento con la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández Flores, con quien tiene cita para reunirse mañana 12 de mayo.

También recordó que desde hace meses envió un oficio dirigido al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, donde solicitó que redireccionara el caso ante las anomalías que se estaban cometiendo en la Comisión de Honor y Justicia, pero nunca tuvo respuesta al documento.

"Están pasando los días y son muchos meses en los que no ha existido respuesta por escrito al documento que le entregamos al alcalde".

Finalmente dijo que con este seguimiento ante el Órgano interno de control espera justicia.

"Esperamos justicia, no queremos que se sigan replicando los casos de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de la corporación, queremos que exista justicia para que ninguna mujer vuelva a pasar por una situación parecida a esta, a que a ninguna mujer se le revictimice y se le esté acusando de una manera tan vil y que se le de toda la carga de la prueba, que vea tristemente cómo se le cobijan a sus agresores en las diferentes instancias".