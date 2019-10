Caso de supuesto fraude a choferes en Los Mochis será turnado al MP

Los Mochis, Sinaloa.- El caso del supuesto fraude que denunciaron los choferes del transporte público urbano en la Vicefiscalía zona norte será turnado al Ministerio Público, informó Gabino Rodríguez González.

El chofer de los alrededor de 40 que se dicen afectados por la estafa de hasta 28 mil pesos para la concesión de taxis y enganche para adquirir este tipo de unidades, aseguró que esto no se concretó y el dinero no se les regresó.

Cita de conciliación

Mencionó que a las 17:00 horas del día viernes asistieron a la Vicefiscalía los choferes denunciantes y el acusado Carlos “N”, con quien no llegaron a ninguna negociación en esta cita de conciliación.

“Él se presentó también, pero no nos quiso dar la cara; de hecho pidió resguardo, un judicial que lo cuidara porque tenía miedo que lo agredieran, cosa que no va a pasar.”

Agregó que Carlos “N” se negó de lo que se le acusa.

“Él dice que no nos debe ningún cinco, pero tenemos audios donde él acepta que sí anda volando un dinero, no habla de cantidades, pero sí habla de dinero, y él se niega rotundamente. Cuando él se negó, los muchachos (choferes) fue cuando se molestaron y lo agredieron verbalmente, pero no a golpes, fue cuando él pidió resguardo judicial.”

Ante esto, recalcó que los choferes decidieron llevar el caso al Ministerio Público.