Casos de Covid-19 en Ahome han disminuido, pero piden no bajar la guardia

Los Mochis, Sinaloa.- Las últimas semanas se ha registrado una disminución en el número de casos de Covid-19 en Ahome, pero la Jurisdicción Sanitaria 01 pide no bajar la guardia.

“Aún no salimos de esto. No podemos bajar la guardia, si bien las últimas tres semanas hemos tenido una disminución en el número de personas que acuden solicitando la prueba, de personas que acuden a solicitar atención médica y sobre todo de aquellos que nos llaman con signos y síntomas, aun así no podemos cantar victoria”, mencionó Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud dijo que vigilancia epidemiológica contra el Covid tiene que estar permanente.

“Tenemos que estar a la expectativa de lo que pueda suceder. Sin duda se están retomando actividades, la sociedad está saliendo más, estamos rompiendo el distanciamiento social y es cuando más riesgo corremos de que esto se reactive; por lo tanto, hay que apegarnos a las medidas y protocolos de salud que todos conocemos.”

El funcionario destacó que de 150 llamadas diarias que se recibían de personas con los síntomas, solo se reciben 50 al día, y que de alrededor de entre 25 a 30 pacientes que se les hacía la muestra, solo acuden de 15 a 20, y que el porcentaje de negatividad de las muestras aumentó al 60 por ciento.

Sin excepción de repunte

Mario Soto, director del Issste de Los Mochis, comentó que los casos de coronavirus han bajado mucho.

Sin embargo, no estamos exentos de repuntes espontáneos transitorios. Es decir, generalmente los brotes epidémicos no se retiran de manera espontánea, sino paulatinamente.”

Carolina Valle, líder de la asociación Mamás Doctoras en Sinaloa, comentó que ya va saliendo la fase máxima de contagio de este virus.

“Puesto que la solicitud de consulta por este padecimiento de casos nuevos ha disminuido o han dejado de llegar, vemos más pacientes de seguimiento, pero la población está muy confiada, muchos siguen sin respetar las medidas de prevención”.

Añadió que da mucha tristeza ver que hacen su vida normal, cuando el personal de salud se está arriesgando cada vez más.

Se espera que la vacuna esté disponible para fin de año y su eficacia dependerá de que la población acepte su aplicación. Insisto en que debemos de seguir las medidas de protección y prevención.”

No se ha controlado

Asimismo, Reyna Michelle Mexía, presidente del Colegio de Médicos Familiares y Generales de Los Mochis, mencionó que la pandemia del Covid 19 es una situación de salud que aún no se ha controlado.

“El mapa de semaforizacion empezó a la baja; sin embargo, en varios días empezó con un leve repunte y puedo creer que es secundario a que las personas viven bajando su guardia, tanto en el cuidado, falta de uso de cubrebocas, asisten a lugares concurridos u organizan fiestas, salieron de vacaciones y no se han respetado las indicaciones del Sector Salud.”

Agregó que ha sido testigo de cómo no protegen a los menores de edad por la falsa creencia que a ellos no les afecta; sin embargo, dijo que estudios mencionan que las consecuencias son de alto impacto, además de que son quienes pueden tener mayor carga viral, siendo vectores de mayores contagios a los abuelitos.

“Por otra parte creo que hay un subregistro porque la población ya no acude a su atención médica u omite su diagnóstico médico, eso hace que al existir un menor números de pruebas confirmatorias exista una baja en la incidencia.”

