Castañeda afirma que AMLO no está cumpliendo expectativas reales

Los Mochis.- Al día de hoy con el gobierno de López Obrador no se están cumpliendo las expectativas reales, se están cumpliendo los anuncios, este es un gobierno de anuncios, manifestó Jorge Castañeda Gutman.

“La frase preferida de López Obrador es vamos a...Vamos a esto, vamos a lo otro, pero de suceder cosas de verdad, al día de hoy prácticamente las únicas 3 cosas que han sucedido reales son la cancelación del aeropuerto, la elevación del salario mínimo en todo el país y y en la franja norte, y la duplicación del pago a los adultos mayores, mayores de 68, los que estaban recibiendo su pensión de 65, ahora se quedaron sin nada y se tendrán que esperar 3 años”, expuso el político, intelectual y comentarista mexicano.

El ex secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003, agregó que México está pasando por un momento muy polarizado, donde una parte del país ve lo que está sucediendo con mucha esperanza, con mucho ilusión, y la otra parte, probablemente menor, ve lo que está pasando con mucha preocupación, incluso con miedo.

“Yo creo que esta polarización pronto se va a ir modificando a raíz de lo que responda a la realidad. La única oposición que hay, Andrés Manuel López Obrador, hoy en el país es la realidad, no es el PAN, no es el PRI, no es el PRD, no son los conservadores, no no son la mafia del poder, no es nada de eso, la realidad”, dijo.

Jorge Castañeda Gutman. El Debate

Mencionó que las expectativas del gobierno de López Obrador le recuerdan al sexenio de Fox en el que trabajó.

“A mí me recuerda mucho el sexenio de Fox en el que trabajé yo, porque las expectativas eran enormes, la popularidad de Fox, la aprobación de Fox en el mismo momento del sexenio a los 3 meses, a los cuatro ó cinco meses, era ligeramente superior al de López Obrador. Había enormes expectativas que habían sido despertadas por el propio Fox”.

Argumentó que a la ciudadanía se le tiene que dar muchas expectativas en un país con una democracia muy incipiente como es México, ya que de lo contrario, la gente no vota contra lo que hay.

“La gente tiene que entusiasmarse mucho y creer mucho. Los candidatos los buenos candidatos como Fox y López Obrador, pues elevan mucho las expectativas y luego llega la etapa de gobierno y la realidad no se deja, la realidad es muy terca en un país tan grande, tan complejo y tan abierto al mundo como México”.

Castañeda Gutman agregó que bajar el precio de la gasolina es uno más de los anuncios de López Obrador, que no se ha concretado.

“La gasolina es uno de los elementos, insisto de anuncios, porque el precio dela gasolina no lo determina el presidente, lo determina el mercado mundial porque somos un país que importa enormes cantidad de gasolina y en segundo lugar porque si quiere mantenerlo, aunque suba el precio, fuera que ya subió mucho, pues eso implica aumentar el subsidio y al aumentar el subsidio implica aumentar el déficit, puede ser un aumento pequeño que ese sí lo aguantamos pero si se vuelve un aumento grande no lo aguanta el presupuesto. Entonces no puede él, no es que no quiera, no puede bajar el precio de la gasolina, pero él prometió hacerlo, por eso la gente está empezando a tener ciertos ni niveles de descontento”.

Dijo que los temas urgentes que debe de atender el presidente de la República son la seguridad y la economía.

La economía va en picada y la seguridad está igual de mal que antes, no ha mejorado, no ha empeorado mucho, está igual

Castañeda estuvo en la ciudad de Los Mochis, donde impartió la conferencia “Visión política-económica de México”, en el marco de la convención anual de distrito de Rotary Internacional que se realiza en el Teatro Ingenio.