Cayeron 100.5 milímetros de lluvia en Los Mochis por tormenta "Pamela" : Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- En la ciudad de Los Mochis cayeron 100.5 milímetros de lluvia en un lapso de 14, informó Omar Mendoza Silva, Delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa.

Detalló que el acumulado del agua de la lluvia fue desde las 3 de la madrugada hasta las 5 de la tarde; sin embargo, el agua que llovió de 14:00 a 17:00 horas fueron suficientes para poner bajo el agua a la ciudad de Los Mochis.

Mendoza Silva dijo que en la zona rural de Ahome fueron 97.5 milímetros, cantidad de agua pluvial que no se esperaba para la zona norte.

Asimismo dijo que en Higuera de Zaragoza cayeron 52 milímetros de lluvia, mientras que en El Sabino, 6.0 milímetros; en Mahone, 14.3 milímetros y en El Fuerte 19.5 milímetros.

"El municipio de Ahome fue el más afectado en la zona norte, debido a que las lluvias fueron intensas, lo que no permitió que se desfogara el agua, además de que los cárcamos que hay en diferentes puntos de la ciudad no se dieron abasto, además de que el agua sólo circulaba, no se iba a ningún lado, no había nada que hacer, sino sólo esperar.

Leer más: ¡Bajo el agua! Se inunda Los Mochis, Sinaloa por las lluvias de “Pamela”

"Si bien hubo encharcamientos a nivel de banqueta en las zonas más bajas si se les metió el agua a sus casas o comercios. No se activaron los albergues porque la gente por su iniciativa se fueron con familiares", subrayó.