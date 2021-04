Celebra Cantamisa el padre Fernando Alonso Galaviz Sañudo en El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Llenos de júbilo, feligreses católicos de la comunidad de La Constancia, El Fuerte celebraron la tarde de este jueves la Cantamisa del sacerdote Fernando Alonso Galaviz Sañudo.

El templo de San Isidro Labrador de dicha comunidad, de donde pertenece el padre ordenado apenas el pasado 21 de noviembre del 2020 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Liturgia

Durante la celebración de la liturgia, el padre Alfonso, como de cariño lo llaman quienes durante su vida lo vieron crecer en su vida espiritual hizo hincapié en la necesidad de vivir con Dios y anteponerlo por encima de todo para así lograr una felicidad absoluta y plena.

“Es la oración en la que tenemos que apoyarnos, es la oración la que nos va a ir ayudando para permanecer cercanos a Dios, no hay otra manara, cualquier proyecto que quieras tomar, cualquier ideal que quieras seguir que siempre esté guiado por Dios”.

En ese sentido, hizo referencia a que en estos tiempos pareciera que Dios forma parte de un menú de opciones, en donde lamentablemente en muchas ocasiones nos olvidamos de él.

“En ocasiones pareciera que eligiéramos, si me nace voy a ir a misa, es que para ser oración me tiene que nacer, para hablar con Dios me tiene que nacer, para hablar con Dios me tiene que nacer, yo voy a confesarme cuando me nazca y tantas cosas y Dios siempre está ahí para nosotros aún cuando no lo elijamos”.

De igual forma, durante la homilía, aprovechó para agradecer a su familia, amigos y a todos los que de una manera u otra han estado en su vida, las oraciones que siempre han tenido hacía él.

“El día de ayer ese niño venía a Catecismo, hoy es un sacerdote, ustedes han orado por mi, soy testigo, siempre que vengo se acercan, nos saludamos y compartimos momentos y en esta ocasión nos hace cercanos aún en la distancia y nos mantiene fuertes y firmes”, exclamó.

Sacerdote Fernando Alonso Galaviz Sañudo/Foto: Javier Padilla/Debate

Antecedente

El padre Alonso Galaviz nació el 8 de noviembre de 1988 en Mochicahui, El Fuerte. Ingresó al Seminario Diocesano Sagrado Corazón de Jesús en La Paz, baja California Sur

En la celebración, Galaviz Sañudo estuvo acompañado de su familia, su padre, el Diácono Juan de Jesús Galaviz Montes, su madre Juanita Saludo Quiñonez y sus hermanos Juan y Rocío, además del sacerdote Salvador Lemus y una gran cantidad de vecinos de dicha comunidad fortense.

Al término de la celebración eucarística, los presentes ofrecieron un pequeño y significativo convivio al padre Alonso Galaviz.