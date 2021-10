Celebra Gerardo Vargas su cumpleaños entre amigos en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con motivo de su cumpleaños número 59, Gerardo Vargas Landeros fue festejado por sus amigos.

Durante el evento celebrado en la palapa de su propiedad, el alcalde electo de Ahome se dijo contento pero sobre todo agradecido de las muestras de cariño que de le dieron, aclarando que es un festejo que le organizaron.

"Hay muchas muestras de amistad, estaremos un rato nada más porque no se puede estar mucho tiempo, más por la gente que está llegando. Yo vengo de invitado, me dijeron que algunos habían puesto las carpas, otros borregos, otro becerro, otro más el mobiliario, yo solo llegué de invitado. Me siento muy apapachado, el jueves que fue mi cumpleaños y aniversario de bodas me lo pasé en familia, con mi esposa, mis hijos, mi nieto", abundó.

En ese sentido, reconoció que estás muestras de afecto le dan fuerza y seguridad para emprender su gobierno.

"Es energía y oxígeno puro".

Vargas Landeros dijo que ya está todo listo para la toma de protesta que de llevará a cabo el próximo domingo 31 de octubre en la explanada de Palacio Municipal de Ahome en punto de las 17:00 horas.

"La última semana vamos a iniciarla con muchas acciones, todas encaminadas en resolver la problemática social. En cuanto termine de hacer los nombramientos el señor gobernador yo también salgo, la lista está completa. La pluma se puede borrar".

En cuanto a la primera acción que emprenderá sostuvo que está trabajando en ello y aunque no dio detalles, aseguró que será un acto que beneficie de manera directa a la población.

Leer más: De nuevo en el norte de Sinaloa se registraron las temperaturas más altas del país

"La estamos elaborando, el día 31 ahí vamos a hacer la explosión de las acciones que vamos a hacer. No se puede hacer masivo el evento, estoy esperando a que la autoridad sanitaria me diga qué puedo hacer, entiendo que hay una capacidad de hasta mil pero no creo que lleguemos ni a la mitad".