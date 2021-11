Celebran el 135 aniversario de la sindicatura de Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del 135 aniversario de la sindicatura de Topolobampo, el Cabildo de Ahome en pleno hizo traslado de poderes por único día al puerto en donde se instaló sesión solemne de Cabildo reconociendo a destacados ciudadanos.

Al término de la sesión, Débora Preciado Valencia, síndica de Topolobampo, reconoció el esfuerzo de cada uno de los habitantes de este asentamiento para lograr un cambio verdadero.

"Es un compromiso de cada habitantes brindar calidez a cada uno de los visitantes. Hemos logrado cada uno de los sueños y decirle a este nuevo gobierno que en Topolobampo hay mucho por hacer, a mí me queda poco tiempo pero voy a estar aquí firme, hemos batallado lucho para lograr cambios, no vamos a bajar la guardia porque lo que pedimos es porque lo merecemos, en muchas partes del mundo el menos trabajo reconocido es el de los pescadores pero aquí hemos logrado ser una puerta al mundo, empresas internacionales han volteado ver y no necesitan traer gente de otro lado".

Por su parte, el historiador Alfredo Salazar recordó un poco de la historia sobre inicio del puerto, destacando que el sueño de Alberto K. Owen es hoy una realidad. "Owen empieza el trazo de la línea y llega a Mazatlán para después iniciar su cabalgata hasta llegar a estas tierras".

Durante el acto de entregaron reconocimientos a algunos destacados vecinos del puerto; en el ámbito del Deporte a Brandon Michelle Espinoza, en el ámbito Educativo se galardonó a Cinthia Jaqueline Félix Machado, en el ámbito de Gestión Social a Montserrat Samaniego, por su reciente hallazgo de siete balas en la profundidad del mar pertenecientes a la guerra del primer combate aeronaval sucedido en 1914 en Topolobampo, a Alexis Manuel Castro Ochoa y por su contribución económica y social como pescador libre, Manuel Aragón Noriega.

Entrega de reconocimientos a destacados ciudadanos de Topolobampo. Foto: Debate

Leer más: ¡Atención! Esta es la programación para el pago de la Pensión Bienestar en Ahome

Por último, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se dijo contento de formar parte de esta celebración haciendo alusión a qué desde el día que asumió la responsabilidad decidió trabajar cercano a la gente consciente de que es quien debe de marcar la agenda del gobierno. "Mi compromiso con la Cuarta Transformación es cumplirle a la gente y no defraudar a la ciudadanía, a mi nombre y a la de mis compañeros felicito a los hoy galardonados".