Centros de Salud del norte de Sinaloa carecen de medicamento y equipo

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace varios años los Centros de Salud enfrentan un serio problema de desabasto de medicamento; sin embargo, durante el tiempo de la contingencia sanitaria por el Covid-19 la falta de algunos códigos ha empeorado.

Así lo afirmó Miguel Ángel Valdez Ramírez, secretario general de la Subsección 2 del sector salud, quien precisó que el peor panorama está en las unidades ubicadas en el municipio de Choix, en donde incluso los mismos trabajadores ya han manifestado su inconformidad por esta situación.

De igual forma, señaló que no sólo la falta de medicamento es el problema, sino que también carecen de material de curación y otro tipo de equipo que aunque lo solicitan a la Secretaría de Salud, siguen teniendo el rezago.

La escasez va desde medicamentos para el dolor, antigripales y los que se recetan para los pacientes con alguna enfermedad crónica, quienes al final tienen que comprar la medicina.”

Agregó: “ha sido histórico que hemos tenido desabasto, todavía no se ha podido cristalizar esas compras consolidadas que dijeron desde el gobierno federal para que tengamos todos los medicamentos que pudiéramos resolver y que el paciente no ande buscando en las farmacias y cuando ve que solo se le da la receta mejor decide no venir y se van a las farmacias similares que se llevan llenas; entonces quiere decir que nosotros no estamos dando la mayor cobertura, ni estamos satisfaciendo las necesidades de salud en ese sentido, nos quedamos muy cortos en medicamentos”, señaló.

En ese sentido, dijo que a pesar de esta situación el personal de los Centros de Salud está en la mejor disposición de cumplir con su labor; sin embargo, insistió en que las autoridades estatales deben poner atención y cubrir aquellas faltantes.

“Los trabajadores siempre están en la mejor disposición de atender a la población que acude a los Centros de Salud, pero en muchas ocasiones no cuentan con las herramientas necesarias. Esperamos que a la brevedad se resuelva dicha problemática y que se pueda contar con todas las claves en medicinas”, puntualizó.