Cepavif registra más de 10 mil llamadas de violencia familiar

Los Mochis, Sinaloa.- De enero a la fecha el Cepavif registra 110 mil denuncias de violencia familiar, informó Martha Ofelia Meza Escalante, directora general del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.

"Nosotros tenemos una línea de emergencia muy coordinados con el C4, ellos nos pasan todas las llamadas del 911 que son de violencia familiar y ahorita tenemos más de 10 mil llamadas, para ser exactos tenemos 10 mil 110 llamadas de enero a la fecha.

Qué nos quiere decir esto, que estamos recibiendo entre 30 y 40 llamadas diarias".

La funcionaria expuso que la línea de emergencia de Cepavif trabaja las 24 horas los 365 días del año.

"Además le damos atención a aquellas mujeres que se les da la contención por teléfono y a aquellas que necesitan de más atención se les da el seguimiento para ver si ellas necesitan ser apoyadas jurídicamente, a una atención psicológica, terapias individuales o colectivas, de grupos y todo eso se está haciendo".

Martha Ofelia Meza Escalante, directora general del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. El Debate

Añadió que cuentan con un albergue donde se le da todo el apoyo a la mujer violentada que necesita y requiere ser sacada de esa crisis que está viviendo en el hogar.

"Nosotros hasta ahorita hemos tenido 110 usuarios en el albergue donde les damos todo el servicio, lo que necesiten", dijo.

Destacó que la Fiscalía tiene más de 4 mil denuncias sobre violencia familiar, lo que nunca se había visto en una administración.

Expuso que la cifra no es porque haya aumentado la violencia sino porque cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar.

El trabajo total que se está haciendo ahorita es que las mujeres tengan confianza, y las instituciones de gobierno eso están buscando, rescatar esa confianza hacia la sociedad".

Meza Escalante añadió que lamentablemente cuando una mujer es violentada por el agresor o por su pareja son también violentados los hijos y las hijas.

"Lamentablemente, porque el agresor hacer daño y se va, pero deja a la pareja violentada con un estrés fuerte y se queda con los hijos y las hijas y esa mujer víctima de violencia tiene que sacudirse su estrés que le provocó esa violencia y con quién lo hace, con los hijos o las hijas que están en ese momento y esto es una cadena de la violencia porque los hijos también buscan después con quién desahogarse y ese desahogo con quién lo hacen si no tiene hermanas o hermanos chicos, se van a la escuela y ahí está el famoso bullying".

Feminicidios

La directora del Cepavif lamentó que son ya 37 feminicidios en lo que va del año en Sinaloa.

"Pero no se les olvide una cosa, a los feminicidios aquí la Fiscalía en el estado lo catalogan como cualquier muerte de mujer hasta que no se determina el proceso y termine ahí sí son por homicidio o feminicidio, de acuerdo a la ley, por eso ya al final se sabe que baja (el índice) en ocasiones porque no es feminicidio sino que fue muerte por otras situaciones".

Expresó que con una llamada al 911 la ciudadanía puede evitar un femicidio.