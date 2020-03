Cerrajero, oficio de pericia y honradez

Los Mochis, Sinaloa.- Ha dedicado gran parte de su vida a un oficio que nació de la necesidad de seguridad y protección. Jesús Andrés González Castro es cerrajero y fundador del Centro Cerrajero de Los Mochis en 1983.

“Le ayudo a las personas a resolver problemas, mi trabajo consiste en aperturar cerraduras, candados, hacer llaves, duplicar llaves, reemplazar llaves perdidas, reemplazar llaves quebradas. Existen llaves normales, llaves con chip, llaves con mucha seguridad”.

Su taller es uno de los más concurridos en el corazón de la ciudad y alberga más de tres décadas de historia.

“Estudié Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero no ejercí porque en aquellos tiempos mi padre demeritó en su trabajo, entonces yo lo reemplacé en su taller de torno. Yo nací dentro de ese taller, las habilidades que tengo en este oficio básicamente se me dieron por estar en ese taller, eso me dio la facilidad para llevarlo a cabo”.

Aprendió el oficio de un cerrajero ambulante que apareció en su vida de manera inesperada. Y desde entonces su vida ha ocurrido entre llaves, cerraduras, cerrojos y candados.

“Hace muchos años miré a un cerrajero ambulante, pasó por donde yo estaba, y le pregunté si él tenía ganas de tener un espacio en el centro de la ciudad para trabajar, me dijo que sí y empezó a ayudarme. Aprendí de él, hice mi primer llave en los setenta y me salió muy bien, fue un reto para mí y me gustó tanto que me quedé, tomé el oficio como un reto, luego lo miré como un negocio y fue cuando le eché más ganas”.

Lo que comenzó como un reto personal se convirtió en el sustento para su familia.

“Lo intenté porque me gustan los retos, la apertura de un candado es un reto, la apertura de una cerradura es un reto. Me di cuenta que era un negocio honrado y me ayudaba para sustentar a mi familia. Mi esposa y nuestros tres hijos amados, dos mujeres y un varón, también trabajan conmigo, lo convertí en un negocio familiar”.

Se requiere honradez

Para desempeñar su oficio requiere pericia en el manejo de sus herramientas, pero sobre todo honradez y honestidad.

“Es un oficio delicado, que no domina cualquier persona. Se requieren habilidades y conocimientos, pero sobre todo se necesita honradez, honestidad, tener los valores bien asentados, firmes, no caer en tentaciones, porque estamos prestando un servicio a personas que nos brindan su confianza”.

Es hábil al momento de abrir una cerradura, duplicar una llave o desmontar un candado. Con el tiempo adquirió su experiencia.

“Se necesitan herramientas como ganzúas, limas, destornillador, martillos, desarmadores, pinzas, todo lo que se necesita en un taller. Ya existen máquinas duplicadoras en el mercado muy actualizadas, uno mete la llave y hace una nueva”.

Su trabajo exige actualización constante porque la tecnología avanza y no se detendrá.

“Son muy importantes las actualizaciones porque necesitamos estar al día, han salido carros que tienen mucha seguridad. Desde los años setenta a la fecha he acudido he tomado actualizaciones, cursos, capacitaciones”.

Asiste a varias convenciones de cerrajeros al año, y se mantiene vigente a pesar del tiempo y la competencia.

“Fui presidente de la Asociación de Cerrajeros de Los Mochis durante el periodo del 2002 al 2004, en ese tiempo tenía un padrón de 45 cerrajeros de la ciudad, actualmente hay más. Permanecemos como cuatro de aquellos tiempos, pero de esos cuatro van saliendo más, empleados que han puesta sus casetas, sus negocios; por eso han aumentado mucho”.

Ha desarrollado técnicas complejas y delicadas, se mantiene a la vanguardia para prestar un buen servicio a sus clientes y preservar su oficio.

“Trabajamos de lunes a domingos desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde. Atendemos todo tipo de clientes, público en general, empresas muy grandes, estamos trabajando mucho lo que son las cajas fuertes, y los duplicados de llaves”.

Su labor es compleja y delicada, precisa herramientas y conocimientos, sus manos trabajan con paciencia y amor al arte.

“Me encanta mi oficio, es difícil abrir bóvedas o cajas fuertes, pero lo he logrado porque todo es posible. He desarrollado todos los niveles de seguridad y estoy echándole ganas todavía. Hasta que deje de moverme voy a hacer llaves, también he fabricado herramientas para cerrajero”.