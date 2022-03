Cesan a directora en Ahome por incumplir con declaración patrimonial

Los Mochis, Sinaloa.- Por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido, un total de 33 servidores públicos de Ahome, incluida una directora de primer nivel, fueron dados de baja, confirmó Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome lamentó la omisión de quienes formaban parte de la administración; sin embargo, fue claro al señalar que no se trata de una imposición particular, sino de algo que mandata la ley.

“Hay una directora pero dale la oportunidad que sea el Órgano Interno de Control quien lo diga porque le corresponde, es una mujer, es una directora, con mucha pena pero pues ni modo, que no se escuche como incongruencia de que no sabía la lista diciendo que es una directora pero a la hora que me la pasaron solamente me dieron la categoría de los servidores públicos y le pedí que menos me dijeran”, abundó.

Leer más: Conmemoran en Ahome Día Internacional de la Mujer

En ese sentido, sostuvo que es el OIC quien tiene la facultad primero de notificarle al trabajador sobre su baja y en base a ello, poder hacer públicos los nombre.

“Creo que empezaron el día de ayer, le comenté (Fausto Ibarra, responsable del Órgano Interno) que no quería ver ni la lista hasta que no estuvieran notificados para que no hubiera malos entendidos. Por cortesía política me ponía a disposición la lista y le dije que no, que se les informará de manera individual porque así lo marca la ley y que notificara a recursos humanos entiendo que el día de ayer ya dejaron de hacer servidores públicos”.

El funcionario municipal añadió que esta disposición y obligación de presentar la declaración patrimonial no solamente corresponde a los que pertenecen al Ayuntamiento, sino que afirmó, también van incluidas las paramunicipales, por lo que también se habrá de hacer lo propio.

Leer más: Baldíos llenos de basura y escombro en la colonia Tabachines 2 en Los Mochis

“Estamos hablando que no sólo la presidencia municipal, pedí que también aplicarán el tema en las paramunicipales, están obligados, no puede nada más los del Ayuntamiento, también las paramunicipales, les pedí que me revisaran el DIF, Japama y todas las paramunicipales”, enfatizó.