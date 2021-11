César del Pardo reta al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a que se deslinde de declaraciones contra él

Los Mochis, Sinaloa.- Las declaraciones de Aideé Soto, lideresa de Sedatu Vida Digna, en contra de César del Pardo Escalante, son orquestadas desde Palacio Municipal por el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aseguró el dirigente de la Central Unitaria de Vivienda.

César del Pardo aseguró que las declaraciones de Aideé Soto no le preocupan debido a que ella no representa nada; sin embargo, lo que le interesa es saber quién está detrás de esa declaración de difamación.

"Para nosotros es importante saber de dónde salió la declaración. No nos interesa lo que Aideé Soto diga, nos interesa saber quién la mandó. Para nosotros hay un trasfondo, de hecho tiene la marca de Gerardo Vargas. Para mí es el presidente municipal", resaltó.

César del Pardo señaló que Aideé Soto se ha dejado manipular por dinero, le dan mil o 2 mil pesos y declara lo que le dicen, es por ello que resulta sospechoso que un día después de que se sostuvo una reunión con el alcalde, haya salido una información en su contra.

El líder social aseguró que además anda circulando un video donde está reunido con Gerardo Vargas y ese material salió de presidencia municipal, la gente tiene el derecho de saber quién manda a personas como Aideé Soto a estafar familias; no obstante, no se van a pelear con Aideé Soto, no pelearán con el títere, sino con el titiritero.

"Necesitamos saber quién ha organizado esto, si fue el presidente municipal, nosotros decimos que sí fue él, pues entonces vamos a decir que el alcalde es quien organiza los fraudes en contra de las familias de Ahome, y si no es él, pues que se deslinde, ya que esas declaraciones no se dieron por casualidad", subrayó.

César del Pardo aseguró que en años pasados gobierno del estado mandó gente para que estafaran a las familias, trabajo que realizó Álvaro Ruelas, así como Marcial Liparoli. Detrás de ellos estaba Gerardo Vargas, ya que era el Secretario de Gobierno y no se hacía nada sin su anuencia.

"Para nosotros es importante saber qué tipo de relación vamos a tener con el alcalde o bien habrá que ver si el alcalde se va a deslindar de que no está detrás de esas declaraciones", enfatizó.