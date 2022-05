Cetmar de Topolobampo suspende clases presenciales por brote de gripas, malestares estomacales y vómitos

Los Mochis, Sinaloa.- El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No.13 de Topolobampo, Ahome, suspendió a partir de hoy las clases presenciales por un brote de gripas, malestares estomacales y vómitos que se han venido presentando las últimas semanas en el personal y alumnos de esta institución, informó Silvia Verónica Reyes Villela.

La directora del plantel mencionó que no se han reportado casos de Covid-19 por el momento.

Dijo que el personal docente y administrativo que enfermó se han hecho las pruebas, pero todos han salido negativos.

"El viernes en la tarde ya haciendo un balance de los que éramos (enfermos), realmente yo me incluí hasta el domingo, me sentí mal y me hice la prueba, salí negativa, pero como autoridad del plantel me hice también la PCR y estoy esperando resultados".

La directora comentó que al día viernes había alrededor de 7 trabajadores, entre maestros y personal administrativo, y 26 estudiantes con gripas, enfermedades estomacales y vómitos.

Agregó que esta es una acción a medida de prevención para cortar el contagio de estas enfermedades y posible rebrote de Covid-19, pues también viene el evento Topolobampo Fest y el Día de la Marina, donde habrá gran aglomeración de personas.

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No.13 de Topolobampo suspendió a partir de hoy las clases presenciales. Foto: Debate

Las clases virtuales se estarán tomando del día 30 de mayo al 10 de junio. El 1 de junio no habrá clases por el Día de la Marina.