Chapman arremete contra el gobernador ante carricenses

Los Mochis, Sinaloa.- El Gobierno del Estado hizo muchos compromisos con Ahome que no ha cumplido, muchos millones de pesos comprometió el gobernador con el municipio de Ahome y no los ha entregado y no hay obra pública de la que él comprometió con el pueblo”, dijo el presidente municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno ante el Comité Ciudadano de El Carrizo con quien se reunió la tarde de ayer en esta sindicatura.

Visiblemente molesto, dijo ante los asistentes que él no compró la presidencia municipal y no tiene compromisos con las élites, ni familias perversas, agregó, que han abusado de Ahome durante trienios.

La reunión se efectuó la tarde de ayer, puesto que este fue el compromiso con los habitantes de la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz que mantuvieron tomada la carretera México 15 durante poco más de 4 horas para exigir una respuesta a sus demandas de servicios públicos.

La manifestación

La manifestación ocasionó un verdadero caos vehicular en perjuicio de cientos de viajeros y transportistas que se movilizaban, tanto de sur a norte como de norte a sur, por la rúa federal.

El movimiento inició a partir de las 10:00 y concluyó a las 14:00 horas.

Fue encabezado por Gloria Gastélum y decenas de vecinos que reclamaban la presencia en el lugar del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para exponerle directamente la problemática en esta sindicatura y asentar compromisos serios y de fondo para la atención de los problemas que los aquejan, en donde se destacan mal estado de las calles, drenajes sanitarios colapsados y fallas en alumbrado público.

Las quejas

Gloria Gastélum confesó que lamentablemente y sin muchas ganas se vieron nuevamente en la necesidad de manifestarse en la rúa federal y molestar a las personas que van viajando por la carretera, debido a que el gobierno municipal no les ha dejado otra cosa por hacer.

“Tenemos un presidente municipal que no nos atiende, que no le importa el pueblo, su sufrir, su pensar, y nos da mucha tristeza pero a la vez mucho coraje de tener un presidente tan insensible para nosotros y para su pueblo, que no ve las comunidades cómo están con sus drenajes, como El Carrizo, en donde incluso niegan los problemas como queriendo tapar el sol con un dedo, diciendo que no hay problemas cuando todos los que vivimos ahí sabemos perfectamente la peste del drenaje que no nos deja vivir, no nos deja estar a gusto”.

Reveló que este sería el último llamado que le harían a Billy Chapman porque si no se presentaba ya no querían saber nada de él.

Hoy si ya no se presenta nosotros, ya no queremos saber nada con él, que con El Carrizo no cuente y nos vamos a ir más arriba con el gobernador o con una persona que tenga más sensibilidad para su pueblo y que sí nos quiera atender

Protestas de traileros

El prolongado bloqueo carretero ocasionó que un grupo de traileros se inconformaran y que abiertamente mostraran su repudio a este tipo de medidas porque lo único que provocan es que se afecten a los terceros que circulan por las carreteras.

Incluso hubo un momento en que los ánimos se caldearon y un trailero a punto estuvo de causar con su unidad un grave accidente al desesperarse por la manifiesta tardanza de la apertura de la carretera; sin embargo, el asunto no pasó a mayores y los ánimos se calmaron cuando los manifestantes recibieron el compromiso del alcalde de reunirse con ellos a partir de las 17:00 horas en la sindicatura si despejaban la carretera, cosa que aceptaron y las unidades pudieron nuevamente retomar su viaje a sus diversos destinos.



Acuerdos

Finalmente, Billy Chapman acordó con los manifestantes una segunda reunión a realizarse entre martes y miércoles de la siguiente semana en Palacio Municipal, donde habrán de tratarse temas técnicos en materia de drenaje, alumbrado público, pavimentación, entre otros.

En esta reunión habrá de participar personal del área financiera del municipio para comprometer recursos públicos y dar solución a las demandas de la ciudadanía.

Es seguro que el síndico estará invitado a participar en la reunión. Está en el ánimo ciudadano y de la presidencia municipal respetar la figura del síndico municipal

Para entender...

Carricenses se manifiestan por falta de servicios públicos

El 5 de febrero, los habitantes del Valle del Carrizo iniciaron las primeras manifestaciones por el abandono en que se encuentran los servicios públicos en esta sindicatura.

El movimiento de inconformidad empezó con una manifestación que concluyó en la toma de la sindicatura con la finalidad de buscar ser atendidos por el alcalde Billy Chapman; sin embargo, esto no ocurrió y los habitantes fueron subiendo de tono las protestas hasta culminar con la toma de la carretera.