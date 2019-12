Chapman cumple hoy en cabildo con la resolución del Teesin

Los Mochis, Sinaloa.- El Cabildo en pleno del Ayuntamiento de Ahome que preside Manuel Guillermo Chapman Moreno está citado hoy 18 de diciembre a sesión extraordinaria de Cabildo a las 14:00 horas con un punto en el orden del día: dar cumplimiento a la sentencia del 2 de diciembre emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y notificada el 4 de diciembre a los involucrados.

La invitación que se ha girado a los funcionarios y regidores debería estar firmada por el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; sin embargo, aparece una firma indicando su ausencia, pero aceptando la convocatoria.

Como se ha informado, el día 2 de diciembre el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) emitió la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos de la síndica bajo el expediente TESIN-JDP-21/2019, interpuesto en contra del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; algunos funcionarios de primer nivel y la mayoría de los regidores del Cabildo ahomense.

Ella había denunciado violencia política y acoso laboral. No la dejaban realizar sus funciones como síndica procuradora.

Después de la resolución, la funcionaria declaró tener miedo.

Tengo miedo, mucho miedo. Temo por mi vida y la de mi familia», expresó Valenzuela Benites.

Convocatoria para la sesión de extraordinaria de Cabildo a realizarse hoy 18 de diciembre a las 14:00 horas. Foto: EL DEBATE

Por violencia política

En entrevista para EL DEBATE, la funcionaria municipal solicitó protección al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, porque, aseguró, este fallo a su favor pudiera desencadenar una serie de hechos violentos. Pidió el apoyo al Senado y se presentó para exponerles la situación que ha vivido desde el inicio de la administración de Billy Chapman. El senador Mario Zamora subió un punto de acuerdo para pedir a Chapman que cumpliera con la resolución.

Chapman metió un recurso ante el Tribunal para no cumplir la resolución.

La resolución del Tribunal ordena los siguientes puntos:

1. El presidente municipal, funcionarios y todas las autoridades del Ayuntamiento se deben abstener de realizar actos que impliquen violencia política de género o acoso laboral.

2. Se ordenó al presidente municipal y a las autoridades municipales a que proporcionen toda la información o documentación, así como los elementos materiales y humanos para que la síndica procuradora desempeñe de su cargo.

3. Se ordenó al presidente municipal y al resto de las autoridades municipales a que ofrezcan una disculpa pública a la síndica procuradora en la primera sesión de Cabildo.

4. Se vincula al presidente municipal y al Ayuntamiento de Ahome cumplan con la sentencia y eviten cualquier conducta de violencia política.

5. La medida de protección confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal deberá mantenerse hasta en tanto se confirme que la síndica procuradora se encuentre libre de cualquier riesgo.

6. Se vincula al ISMujeres para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Ahome, realice las tareas de sensibilización respecto a la violencia política de género con los funcionarios de Ahome.

7. Se dé vista a la Contraloría Interna del Ayuntamiento para que determine lo que en derecho proceda.

8. Se ordena se entregue copia certificada de presente sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa para los efectos legales conducentes.

“Chapman trabaja para desacreditar a Morena”: Tarín

Morenistas de Ahome denunciaron que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno está trabajando para desacreditar a Morena como opción de gobierno y facilitarle al PRI recuperar este municipio en las próximas elecciones.

“Billy Chapman tiene un trato con el gobernador Quirino. Es el pago que le otorga Billy Chapman por el apoyo para no ser destituido”, manifestó Lucio Tarín.

El morenista dijo que Los Mochis se ha convertido en la ciudad de los baches, de los socavones, y que existe un acentuado tortuguismo en este gobierno municipal para atender la demanda ciudadana de mejoría en los servicios.

“Es un gobierno municipal que tiene claro provocar el descontento de la ciudadanía para que se refleje en la votación del 2021. En su administración su plana mayor de funcionarios nada tiene que ver con el compromiso de la coalición Juntos Haremos Historia”.

Añadió que en el lunes cívico, realizado en los ejidos Felipe Ángeles y Goros, Billy Chapman pintó su raya del gobierno de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador al señalar que no existía inversión pública federal en proporción al producto interno bruto y que ha sido más de lo mismo.

“Los ciudadanos de Ahome deseamos la visita a la región de nuestro presidente de la República, pues ello trae consigo mayores apoyos en muchos aspectos, pero es mucho pedir. El presidente Andrés Manuel López Obrador mastica pero no traga a Billy Chapman, no tiene comunicación directa con él y prueba de ello es que en este 2019 ha venido tres veces a los Mochis, enero, junio y octubre, y en ninguna de estas visitas el presidente municipal ha sido requerido, no ha podido hablar con él, no es interlocutor, así ¿para qué lo queremos?”.

Agregó que los funcionarios que manifiestan su apoyo a Billy Chapman son serviles y dóciles que por temor a perder sus trabajos hacen lo que el alcalde les dice.