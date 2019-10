Chapman dice que infraestructura educativa no compete al municipio, pero lo atenderá

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez más, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, declaró que el tema de la infraestructura educativa no le compete al municipio; sin embargo, dijo, consciente de que el estado no resuelve las necesidades en la inmediatez, él atenderá los problemas.

Así lo dijo el funcionario municipal durante el Lunes Cívico realizado la mañana de ayer en la escuela primaria Jesús García del Poblado 5.

“No voy a dejar de recordar que en materia de educación no es responsable el municipio sino el gobierno estatal y el gobierno federal. Ellos son los directamente responsable de la infraestructura educativa, pero su presidente municipal no distingue y me compromete la visión que tengo por mi país en este rubro y en esta materia”.