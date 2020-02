Chapman no debe hacerse de oídos sordos ante denuncias: Canacintra

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde de Ahome no puede ni debe hacerse oídos sordos ante los casos de corrupción que se denuncian por ciudadanos. En ese sentido tiene la obligación de responder en el tema de Paúl Corona, director de la Unidad de Inversiones, consideró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra delegación Los Mochis lamentó que Manuel Guillermo Chapman Moreno minimice estos casos, especialmente porque abandera un supuesto ataque de corrupción.

“El alcalde no puede hacerse de oídos sordos, se debe de atender y prestar atención a todo tipo de acusaciones, sobre todo cuando el mismo funcionario ha sido denunciado dos veces por el mismo caso el año pasado y ya hay un antecedente. Así sea el más mínimo señalamiento, no debe y no puede de hacer caso omiso a eso”, señaló.

El líder de los industriales comentó que si ya existe una denuncia en contra de Paúl Corona, como en su momento lo ha hecho saber la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, este caso no puede minimizarse.

“Si hay algo que tenga que pagar o que cubrir por una mala administración cuando tiene que hacer y si no que también salga a la luz pública que fue una falsa denuncia. Como sector productivo o empresarial son cosas que no se pueden dejar ni guardar en un cajón”, enfatizó.

Por último, Ibarra Flores dijo que en ocasiones es necesario separarlo o destituirlo del cargo y realizar una investigación para darle más transparencia a la denuncia pero primero se tiene que analizar la magnitud, estar bajo vigilancia y darle seguimiento.