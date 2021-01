“Chapman renegó de Morena y luego se arrastra por candidatura”: abogado

Los Mochis, Sinaloa.- “Primero renegó de Morena y vociferó que por méritos propios alcanzó la alcaldía de Ahome, cuando todos sabemos que ganó esa posición por la ola morenista de Andrés Manuel López Obrador y ahora se arrastra a ese partido para pedir que lo tomen en cuenta para una candidatura”, opinó Joel Godoy Corrales sobre las aspiraciones de Manuel Guillermo Chapman Moreno de contender por Morena para la diputación federal del Distrito 02.

El coordinador de asesores de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin) resaltó que por fortuna el partido tiene registros de más aspirantes al mismo cargo de elección popular, por lo que confía en que no sea tomado en cuenta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No creo que Morena lo elija como candidato. Deberán elegir al que no tenga impedimentos y a él deberán darle para atrás, pero por lo pronto trata de sorprender con esa mentira, agregó

Desempeño.

El abogado cuestionó quién votaría por Billy Chapman cuando, dijo, dejó mucho que desear a los ahomenses, y la forma de gobernar siempre estuvo empañada por actos de imposición y corrupción que la ciudadanía reconoce.

“Quién votaría por un hombre que trata mal a las mujeres. Los ahomenses saben quién es el alcalde, incluso han pedido que psicológicamente lo evalúen por la forma en que actúa y no es de extrañarse que él piense que puede ser candidato. En su administración hubo imposición y corrupción que todos conocen.”

En ese sentido, Godoy Corrales resaltó el impedimento que tiene Chapman Moreno para contender por un puesto de elección popular dada la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) por violencia de género, a la cual presentó defensa y resultó en una sentencia firme del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

“El alcalde anuncia un registro, pero al parecer hay un formato de Morena que pregunta concretamente si ha sido sentenciado por violencia de género y él mintió. Falta ver cómo va a valorar Morena esa solicitud de él para participar como candidato, toda vez que existe ese impedimento legal. Aunque al momento de que se registra no quiere decir que sea el candidato, sino que se registra apenas ante su partido y no sabemos qué parte no le queda claro o si sus asesores minimizan esta sentencia del tribunal que deberá tomar en cuenta el partido”.

Registro

En el mismo sentido, Jaime González Ochoa, especialista en materia electoral, destacó el registro reciente que hizo el INE sobre todas aquellas personas que tuvieran una sentencia firme por violencia política en razón de género y que deberían ser excluidas de un proceso de elección popular.

Sin embargo, dijo, en estricto sentido, técnicamente Billy Chapman puede registrarse, pero si cualquier persona o partido político exhibe ante la autoridad donde se registre esa sentencia donde está establecido que hubo violencia política y de género, copia certificada y que la sentencia quedó firme, entonces no tendría posibilidades de contender, pero tiene que exhibirse ese documento.

Todos los que vemos los medios de comunicación sabemos que el señor incurrió en eso y que hay una sentencia, pero la ciudadanía no la conoce, entonces habría que exhibirla ante el INE, insistió.

Por otra parte, González Ochoa destacó que si él formara parte de la coalición opositora estaría de beneplácito, puesto que no considera que tenga el perfil adecuado como funcionario público y que obtenga los votos para ello.

“Yo estaría brincando de contento, porque una persona que como servidor público no ha podido llevar a buen puerto su responsabilidad en el municipio de Ahome, obviamente que la ciudadanía de este municipio no está contenta con él, no estamos contentos y me cuento porque yo no votaría por él y creo que la mayoría no votaría por él. Yo estaría contentísimo si se lanzara como candidato.”