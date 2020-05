Chapman se está hinchando de dinero con la pandemia: PAN

Los Mochis, Sinaloa.- “Chapman rechaza las sesiones de cabildo porque no tiene los elementos necesarios para soportar las compras infladas y sin autorización. Están haciendo su agosto en plena pandemia. Qué lamentable que se aprovechan de la crisis de salud para hincharse las bolsas de dinero”, expresó el presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar.

Reprobó completamente la actitud del presidente municipal de mandar las cuentas públicas al Congreso sin pasar por Cabildo

“Hay una trasgresión a la ley en materia de transparencia porque la pandemia no debe justificar que no haga sesiones de Cabildo, cuando se reúne con regidores “a modo” y con sus funcionarios. La síndica procuradora y el Congreso de la Unión deben de iniciar un procedimiento porque hay una flagrante violación a la ley. El Cabildo ha podido sesionar con las medidas sanitarias pertinentes. Lleva culebra en el agua en virtud de que ha sido poco trasparente el recurso de la comuna. Hemos visto que en estos días que se han estado haciendo erogaciones muy altas, no han sido en lo trasparente que exige la ley, mucho menos han cumplido en lo básico de la información que tienen que subir a la plataforma. Las cosas no están trasparentes, Billy Chapman está escondiendo algo”.

Respecto a la tregua que pidió Billy Chapman a todos los actores de la vida política, social, pública, económica del municipio, para sacrificar durante la pandemia sus intereses personales y particulares, Aguilar dijo que no se trata de treguas porque no estamos en guerra. Sólo que transparente los recursos.

Ariel Aguilar, presidente del PAN en Ahome

“Presidente Chapman, aquí no se trata de una tregua política porque no estamos en una guerra. Se trata de que usted haga las cosas bien, se trata de que sea transparente con el manejo y uso de los manejos públicos que son de todos los ahomenses, no se está buscando una tregua política para que usted siga malversando el dinero con compras opacas y compras infladas y que ni siquiera pide autorización. No, presidente municipal, no le daremos un cheque en blanco ni una patente de corso. Necesitamos que sea honesto”.

El presidente del PAN en Ahome dijo que Chapman es una personal especial. “Definitivamente el presidente municipal no está acostumbrado a las críticas, tiene la piel muy sensible y muy delgada y a la primera de cambio que le pedimos que se ponga a trabajar y que haga un uso eficiente y transparente del recurso, se enoja, pide tregua y saca la banderita blanca”.

Luego agregó: “si no quiere ver espantos que no salga de noche, y si no quiere que le estemos pidiendo ejecute el gasto de manera transparente, que lo haga el de acuerdo a la ley, que no sea llorón el presidente municipal”.

Respecto al funcionario municipal Moisés Cadena, quien llamó pseudoperiodistas a los que escriben la columna El Ingenio de EL DEBATE, dijo que evidencia la doble moral del presidente, quien presume ser honesto y transparente, y contrata personas cuestionadas en su actuar como funcionarios públicos. “Se inmolan en el santuario de la honestidad cuando por debajo de la silla están extorsionando empresarios, pequeños negocios y metiéndole la mano al dinero público. Billy es un hipócrita!”.

Además, añadió, ya hay casos anteriores al del señor Cadena. “Está la administradora de la Japama, que era la superasesora y salió cuestionada de la CNBV”.

Te puede interesar:

Productores del Valle del Carrizo, Ahome, bloquean la carretera México 15

Plantean salvar al Parque Sinaloa de Los Mochis con aportación de visitantes

Policías de Ahome realizan operativo para evitar robo de cosechas de maíz