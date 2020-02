Chapman se está volviendo muy peligroso: Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- Chapman se está volviendo muy peligroso. Nosotros no avalamos los dichos del alcalde, menos el tono, primero porque no se apegan a la realidad, y segundo porque cancelan la gestión con el Gobierno del Estado”, manifestó José Borunda Meléndez.

El coordinador de Morena en el municipio de Ahome mencionó que la dirigencia nacional y estatal del partido de Andrés Manuel López Obrador están asombradas y asustadas por lo que está pasando en Ahome.

“Considerando la denuncia de Paúl Velázquez ante el presidente de la República y el carácter tan agresivo que ha estado exhibiendo el presidente municipal, muchos creemos que se está tornando peligroso”.

Asimismo, destacó que algunos funcionarios en México y diputados federales consideran que el presidente municipal Billy Chapman Moreno está actuando de una manera errática y ven con disgusto y asombro lo que está pasando en el municipio.

Reprueban su actitud. Ojalá que (el alcalde) enmendara el camino y que se restituyera la comunicación institucional que debe de haber con el gobernador del estado”, expuso.

Que no le eche la culpa

Por otra parte, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, mencionó que es lamentable la postura del alcalde de Ahome.

“Que no quiera justificar su ineptitud e incompetencia echándole la culpa al gobernador. Ahí es donde uno se pregunta: para qué pidió ser electo presidente municipal si no le sabe dar respuesta a los ahomenses”.

Añadió que para qué el alcalde presume una recaudación histórica si no sabe en qué utilizar el dinero.

Que no dé tantos brincos estando el suelo tan parejo. El presidente municipal ha brillado, pero por su incompetencia y su ineptitud al frente del gobierno municipal”, dijo.

Para entender...

Chapman arremete ante carricenses contra el gobernador Quirino Ordaz

El pasado viernes, el presidente de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, se reunió con el Comité Ciudadano de El Carrizo después de que los vecinos de esta sindicatura mantuvieron tomada la sindicatura y después la carretera México 15 durante más de cuatro horas para exigir una respuesta a sus demandas de servicios públicos. Ahí, el alcalde arremetió contra el gobernador.

“El Gobierno del Estado hizo muchos compromisos con Ahome que no ha cumplido, muchos millones de pesos comprometió con el municipio de Ahome y no los ha entregado y no hay obra pública de la que él comprometió con el pueblo”, comentó.

Visiblemente molesto, dijo ante los asistentes que él no compró la presidencia municipal y no tiene compromisos con las élites perversas de Los Mochis, que, agregó, han abusado de Ahome durante trienios.

COBRO

7 de enero

Chapman le manda mensaje al gobernador de que le debe 69 mdp a Ahome: 40 del Gobierno estatal y 29 del federal.

31 de enero

En sesión de Cabildo Abierto en Nuevo San Miguel, Billy Chapman dice: “Estoy esperando nuestro dinero, señor gobernador”.