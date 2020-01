Chapman se molestó por petición de arreglar estadio: síndico de JJR

Los Mochis, Sinaloa.- En total olvido de las autoridades municipales y estatales se encuentra la ciudad de Juan José Ríos, sobre todo en materia de servicios públicos, reconoció el síndico Jaime Heredia Valdez.

Señaló que aunque se ha trabajado arduamente para que las calles estén en buenas condiciones, el mal tiempo no ha ayudado.

“Tenemos aproximadamente nueve meses en esta administración y hemos hecho el motonivelado tres veces en todo el pueblo. Siguen las necesidades y como no contamos con maquinaria con la que podamos disponer, desafortunadamente o afortunadamente dependemos del municipio de Guasave. Son tantas las carencias que tiene la ciudad de Juan José Ríos que es imposible atenderlas todas”, señaló.

Mencionó que en su administración se han tenido muchas dificultades; sin embargo, se han atendido las quejas ciudadanas como es la cuestión de la basura, lo cual, dijo, es un problema general del municipio.

“La situación del agua, estamos en una etapa del Fonden para tuberías y drenajes y no hemos tenido problemas con el abasto del agua, siempre ha habido turbiedad en el agua. Desafortunadamente la Jumapag no depende de la sindicatura, sino del Ayuntamiento; desde que entramos no hemos parado de hacer gestiones”, señaló.

Mencionó que el estar divididos entre los municipios de Ahome y Guasave se han tenido algunas diferencias, sobre todo con el presidente de Ahome, Guillermo Chapman, quien en su última visita se enojó al enterarse que se pertenecía a Guasave.

“Hicimos algunas solicitudes, se molestó el señor presidente municipal de Ahome cuando se dio cuenta que éramos parte de Guasave. Le aclaramos que somos una población, le hicimos un comentario de arreglarle el estadio de Tropical State, se autorizó una partida pero no se hizo nada; se molestó por esta petición”.