Chapman se quedará vestido y alborotado en el 2021: Lucio Tarín

Los Mochis, Sinaloa.- “El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se va a quedar vestido y alborotado debido al delito de violencia política en razón de género y no va a aparecer en las boletas del 2021”, manifestó Lucio Antonio Tarín Espinoza.

El militante del partido político de Morena expuso esto luego de que el INE dio a conocer los primeros nombres en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, donde por el momento sólo aparecen dos servidores públicos: uno del estado de Querétaro y otro del estado de Campeche, quienes ya no podrán registrarse como candidatos a cargos de elección popular. Aunque el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE dijo que se pueden ir añadiendo personas a la lista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tarín Espinoza explicó que por tener el antecedente de violencia política contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela, el alcalde sólo se quedará con la aspiración de participar en los próximos comicios electorales.

“Estará impedido por el antecedente que tiene, y que el INE tendrá que acatar las disposiciones si es juzgado y sancionado como una persona que cometió un delito de violencia de género. Creo que eso le va a impedir, y aparte de eso no tiene capital político. A Chapman ningún partido político lo va a poder postular.”

Agregó que el presidente municipal es antivoto y nadie lo desea tener como candidato por esa cuestión.

“Por más que algunos aduladores le ponen tersa la situación, en realidad no tiene presencia, la gente le saca la vuelta. En el último año no he visto a ninguna figura destacada que venga a tomarse la foto con él para tratar de capitalizar su cercanía. Durante las tres visitas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ninguna de ellas Billy Chapman ha sido requerido”, dijo.

Agregó que algunos operadores del alcalde ya andan buscando de dónde agarrarse y tirando anzuelos con quien seguir para continuar en la administración política.

“Él debe dejar las cosas ordenadas y las finanzas muy claras porque nos sumamos y somos de la opinión que en el 2021 el próximo gobierno municipal deberá revisar con mucho cuidado las cuentas de esta administración y de otras, y donde haya indicios de corrupción y sean verificados, de manera comprobada y tengamos elementos, vamos a apoyar para que se finquen responsabilidades.”

Lucio Antonio Tarín, militante de Morena. Foto: Debate

Impedimento

En el mismo tenor, el morenista José Borunda Meléndez dijo que el alcalde tiene denuncias de género y que esto le impedirá participar en nuevas elecciones.

Asimismo, comentó que la conducta de Manuel Guillermo Chapman Moreno ha sido muy contraria a la que debe tener un presidente municipal.

“Creo que esto se debe a que los diputados del Congreso local de Sinaloa lo estuvieron protegiendo en todo momento. No sabemos por qué lo estaban protegiendo. Me llama la atención que mujeres diputadas hayan estado defendiendo a Billy Chapman, aun cuando él había agredido a mujeres. Lo llamaría como una falta de solidaridad de género lo que algunas diputadas exhibieron.”

Reiteró que en varias ocasiones como morenistas han externado que se deslindan de las barbaridades que ha cometido Guillermo Chapman a la vista de todos.

Añadió que los diputados que son manejados por Graciela Domínguez y Rubén Rocha Moya se han negado a darle curso al juicio político que los ciudadanos han promovido en el Congreso contra el presidente municipal de Ahome.

Ya está juzgado

Por su parte, la síndica procuradora Angelina Valenzuela comentó que el alcalde se quedará solo con la aspiración de contender como candidato en los próximos procesos electorales porque ya está juzgado por violencia política en razón de género, obstrucción del cargo y acaso laboral por la última instancia como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que tiene sentencia firme.

“Lo que hacen es ratificar la sentencia que emite el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y él (alcalde) queda sentenciado como violentador político con el JDP-21/2019".

Expresó que el listado que emitió el INE no quiere decir que deje fuera a los otros violentadores políticos en razón de género, y añadió que cualquier ciudadano puede denunciar en su caso que el candidato que se esté registrando fue ya juzgado por violencia política en razón de género.

Si él (alcalde) quisiera registrarse como candidato y se hace mención o se le denuncia, puede ser cualquier ciudadano, sea ante IEES, pues el quedaría fuera de la contienda.

En la lista del INE por el momento solo aparecen dos personas inhabilitadas para participar en elecciones. Foto: Debate

VIOLENCIA

2/dic/2019

El Teesin emite resolución que derivó del expediente TEESIN-JDP-21/2019. Considera que el alcalde Billy Chapman y otros funcionarios ejercen violencia política de género y acoso laboral. Después el TEPJF lo ratifica en expediente JDP-21/2019.

El Teesin emite resolución que derivó del expediente TEESIN-JDP-21/2019. Considera que el alcalde Billy Chapman y otros funcionarios ejercen violencia política de género y acoso laboral. Después el TEPJF lo ratifica en expediente JDP-21/2019. Foto: Debate

18/dic/2019

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, Chapman acepta que ejerce violencia política en razón de género al disculparse con la síndica procuradora Angelina Valenzuela. La disculpa pública se la ordenó el Teesin.

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, Chapman acepta que ejerce violencia política en razón de género al disculparse con la síndica procuradora Angelina Valenzuela. La disculpa pública se la ordenó el Teesin. Foto: Debate

27/ago/2020

La Sala Regional de Guadalajara consideró improcedentes los seis medios de impugnación promovidos por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros funcionarios, confirmando con ello la violencia política contra la síndica.