Chofer de transporte urbano de Los Mochis da positivo a Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Un chofer del transporte público urbano de Los Mochis dio positivo a Covid-19 y hay otro caso sospechoso, informó Rosario Javier Castro.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis mencionó que el conductor que se contagió de coronavirus no se encuentra laborando desde hace alrededor dos meses, porque le tocó estar fuera, entre los choferes que no tienen trabajo ante la baja demanda que traen los urbanos por la situación de la pandemia.

“Efectivamente, tenemos un caso de Covid-19 aquí entre los conductores. Es un caso confirmado. Él hace un mes y medio que salió positivo, pero ya se había repuesto de su enfermedad y hace como 15 días que volvió a recaer. Creo yo que él adquirió la enfermedad laborando, porque simple y sencillamente la moneda de mano en mano, de ahí pudo haberla adquirido”.

Mencionó que los papás y un hermano de este chofer también salieron positivos a la enfermedad.

Pidió a la alianza de camiones que estén al pendiente de la salud de su compañero y que le brinden apoyo en estos momentos que lo necesita.

“Nosotros como conductores ya le hicimos una ‘vaquita’, pues no mucho, pero en esta situación con lo que se le ayude es bueno, porque nosotros no tenemos la capacidad para darle una alta cantidad, pero la solidaridad y la unión que hay entre nosotros los compañeros es muy buena”.

Comentó que los conductores de los urbanos se encuentran en una situación económica muy complicada debido a la pandemia del Covid-19.

Añadió que hay otro caso sospecho de un chofer que hace alrededor de una semana dejó de laborar porque los concesionarios pararon unidades ante la falta de pasaje. Por su parte, Raúl Delgado Bustamante, secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), mencionó que él tiene conocimiento de que hay un caso sospechoso con todos los síntomas entre los choferes que no están trabajando por el momento.

Es un chofer que no anda en servicio, hace como dos meses que no trabaja. Son choferes que están disponibles, pero que no tienen trabajo”.