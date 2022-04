Choferes de Los Mochis se unen a la campaña #NiUnaVictimaMas

Los Mochis, Sinaloa.- Los choferes de camiones públicos foráneos de Los Mochis se unieron a la campaña #NiUnaVictimaMas, después de la ola de asesinatos y desaparición de mujeres que se está presentando en Sinaloa y el país.

"Hola, debido a toda la ola de inseguridad por la que estamos pasando, decidí hacer esta publicación. Soy chofer de Norte de Sinaloa, Mochis-Choix y me uno para que si alguna vez te sientes insegura o en peligro, no dudes en hacerme la parada o pedirme ayuda, yo haré lo que sea necesario para que llegues a tu casa sana y salva #NiUnaVictima Mas", es una de las publicaciones que se han hecho virales en apoyo a las mujeres para demostrarles solidaridad ante la inseguridad que se vive.

Óscar Fierro es chofer de los camiones Norte de Sinaloa con ruta Los Mochis-Choix, quien también se sumó a esta importante campaña.

"Me uní a esta campaña porque me toca andar de noche en el camión, y me toca ver cosas como accidentes y mujeres solas en las paradas de camión ya tarde y están propensas a cualquier tipo de riesgo, y por si alguna vez les toca verme y se sienten acosadas no duden en pedir ayuda", dijo.

Mencionó que es muy lamentable lo que está sucediendo, y que ahora las mujeres no puedan andar solas por temor a la inseguridad.

Las publicaciones de estos choferes han sido muy compartidas y aplaudidas por los usuarios de las redes sociales, pues es un buen gesto que no puede pasar desapercibido ante esta violencia que acecha a las mujeres.

Con esta campaña, los choferes hacen un llamado a las mujeres que se sientan en peligro para que no duden en pedir ayuda para que puedan llegar a sus casas sanas y salvas.

