Christian tiene cáncer de estómago y necesita una operación urgente

Los Mochis, Sinaloa.- Una noticia conmocionó la vida de Christian Alberto González Briseño, de 22 años de edad: le diagnosticaron cáncer de estómago y requiere una cirugía de manera urgente que no puede solventar.

Su alerta fue un insoportable dolor abdominal. Acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Los Mochis para atenderse, pero al no quedar conforme con el diagnóstico, recurrió a una clínica particular.

“Yo sufría un fuerte dolor en el estómago e inflamación, me daban piquetes y me levantaba en las madrugadas porque no podía dormir, por eso fui a atenderme al Seguro Social, pero me decían que tenía colitis y que tenía el intestino inflamado y me daban medicamento para eso. No se me quitaba y no miraba resultado; por eso decidí checarme con un médico particular”.

Diagnóstico

Después de realizarse una serie de estudios conoció el resultado de su padecimiento: le diagnosticaron cáncer de estómago.

“Primero me mandó a hacer un ultrasonido abdominal, una endoscopia, mandaron a analizar las muestras y después me llegó el resultado. Me hicieron un estudio que se llama inmunohistoquímica, que se envió hasta la Ciudad de México y me llegó el resultado en 10 días, y salí positivo. Me hice una tomografía y gracias a Dios no se mira que haya pasado a otros órganos, pero el médico me dice que al momento de estar en la operación, de abrirme, se darán cuenta si tengo manchitas en otros lados, y si pueden operarme, o empezar con quimios”.

Requiere cirugía

Debe pagar 130 mil pesos para que puedan realizarle la cirugía en una clínica particular, pero no cuenta con el recurso necesario para hacerlo.

“Ocupo una operación urgente antes de que pase a otros órganos y sea más complicado. Me explicaron que me realizarán una operación abierta, pueden recortar un pedazo de mi estómago o incluso quitarlo todo. Al momento de abrirme se darán cuenta de lo que deben hacer. Si tuviera manchitas en otros lados, cerrarían la herida y me darían quimioterapias primero, porque no pueden operarme si hay manchitas en otros lados. Me dijo que deben operarme de manera urgente porque tengo el estómago inflamado y tengo agua en los dos lados”.

En medio de la desesperación por no completar la cantidad que requiere para operarse, solicita el apoyo de la ciudadanía.

“Yo trabajo en un Pollo Feliz, soy encargado de la parrilla. Vivo con mi esposa, mi suegra y mis dos hijos; uno tiene un año 8 meses y el otro bebé tiene 8 meses. No contamos con el dinero para poder operarme. Entre mi familia y amigos estamos buscando la manera de reunir la cantidad lo más rápido posible, antes de que se complique todo. Estamos pidiéndole apoyo a la gente, boteando en el centro y en los camiones, me realizaron un shower médico. No tenemos ni la mitad para empezar”.

La esperanza lo mantiene en pie, su fe lo reconforta y sus hijos son su principal motivo para enfrentar su dura batalla. “Cuando me dieron la noticia me sentí desanimado, pero mis hijos me dan fuerzas, es algo difícil, pero tampoco me puedo dar por vencido, por eso sigo luchando. Yo estoy en manos de Dios y con el apoyo de la gente espero completar pronto la cifra para entrar a mi operación, de poco a poquito podemos juntar el monto que me están pidiendo”.

El domicilio de Christian Alberto se ubica en el fraccionamiento Villa Centenario.

Necesita ayuda

Si desea ayudarlo puede comunicarse al número 66 88 85 84 50 o realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel: 4169 1603 9180 2858.