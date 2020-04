Cibernautas conocen los mitos y las certezas del COVID-19

Los Mochis, Sinaloa.- Un sondeo digital donde participaron 382 lectores de EL DEBATE arrojó que la población entiende sobre las realidades y los mitos que existen sobre el coronavirus.

De una lista de aseveraciones que se han hecho sobre la afección, saben que las medidas más efectivas para prevenir el COVID-19 son cubrirse la boca al toser y estornudar, limpiar y desinfectar áreas, evitar el contacto cercano, quedarse en casa en caso de enfermedad y el uso de cubrebocas [pregunta 1]. De hecho, estas son las principales recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace al respecto.

En el momento en el que se realizó este sondeo, siete de cada diez cibernautas consultados abundó que ha permanecido en casa durante esta etapa de la cuarentena; mientras que únicamente el 26.23 por ciento de esta población se encontraba en actividades laborales [pregunta 3].

En un desglose más detallado, el 73.4 por ciento de la muestra usuarios de los grupos de mensajería instantánea de EL DEBATE (principalmente Telegram y WhatsApp) optó por guarecerse los días de la crisis sanitaria con la familia (en casa). Igualmente, el 11.87 por ciento aclaró que está en aislamiento voluntario, aunque viviendo de manera independiente (casa habitada por una sola persona).

Las recomendaciones

Así, la principal medida de prevención conocida por la población, el denominado estornudo de etiqueta, explica la Secretaría de Salud (SSA) que es necesario cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura o utilizando el ángulo interno del brazo, nunca las palmas de las manos. Después de esto, lo indicado es lavar las manos con agua y con jabón [tal y como puede consultarse en bit.ly/2x2I2Yt] [pregunta 1].

Sobre los hábitos de limpieza, la OMS propone que ante la sospecha de que una superficie esté infectada por el COVID-19, se desinfecte con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo individualmente y a los demás. De la misma manera, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y con jabón; así como evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz.

Sobre las personas con enfermedades crónicas, la OMS sugiere que permanezcan en casa si no se encuentran bien.

En el caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar, es recomendable buscar atención médica y llamar con antelación a los servicios de salud, siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

Te puede interesar

Problemas psicológicos derivados del aislamiento por Covid-19

Coronavirus Sinaloa 8 de abril: 123 casos activos y 14 muertes

Trabajadores de la salud piden endurecer medidas para evitar que la gente salga

Desinformación

El hecho de beber alcohol no protege del COVID-19 y podría ser peligroso, de acuerdo con la información de la OMS, ya que el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.

En torno a los antibióticos, estos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo COVID-19 es producido por un virus, la OMS afirma que no deben utilizarse antibióticos para prevenir ni para tratar la infección. No obstante, si alguien resulta infectado por este virus y es hospitalizado, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

Condiciones del clima y cubrebocas

Existen mitos relacionados con las altas y las bajas temperaturas, donde personas aseveran que «matan» el virus, lo cual es falso. Se demostró que exponerse al sol a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados no previene la enfermedad por coronavirus, ya que se puede contraer la afección, por muy soleado o cálido que sea el clima. Tan es así, que han sido notificados casos de COVID-19 en países cálidos.

Sobre el uso de mascarillas y cubrebocas, la OMS preparó todo un apartado de información especial [bit.ly/3c3yQSr]. En el caso de que una persona esté sana, la OMS llama a llevar mascarilla o cubrebocas solo si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV. Sin embargo, si las personas tienen tos o estornudos, es aconsejable el uso de los cubrebocas. En este orden de ideas, las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y con jabón.

La OMS no recomienda que las personas asintomáticas (es decir, sin síntomas respiratorios) lleven mascarillas de uso médico en la comunidad, puesto que en estos momentos no hay pruebas de que el uso sistemático de mascarillas de uso médico por parte de personas sanas prevenga la transmisión del 2019-nCoV. Se recomienda el uso de mascarillas exclusivamente por personas con síntomas en la población.

El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesitan llevarlas obligatoriamente.

La instancia internacional recordó que en los centros de atención de la salud en los que el personal sanitario se dedica directamente de pacientes con infección respiratoria aguda presunta o confirmada por el coronavirus, las mascarillas son un elemento importante en la contención de la propagación del 2019-nCoV, junto con otros equipos de protección personal y la higiene de manos.

LOS DATOS

vacunas

Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus, de acuerdo con la OMS.

medicina

Por el momento, la OMS no recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV).

mensajería

La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja. El riesgo de contraer COVID-19 por contacto con un paquete manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones es bajo, según la OMS.