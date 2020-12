Ciclistas de Los Mochis piden justicia para Julio César

Los Mochis, Sinaloa.- Esta mañana, un grupo de ciclistas de Los Mochis emprendieron un recorrido por las principales calles de la ciudad en exigencia de justicia para Julio César quien este domingo murió al ser arrollado por un vehículo hasta el momento desconocido, en la carretera Los Mochis-Topolobampo.

Uno de los participantes reconoció que existe sentimiento de dolor e impotencia pero además temor cada vez que salen a hacer deporte pues en ningún momento son resguardados por elementos de vialidad.

“Aquí la inconformidad es que no tenemos seguridad, si no llevamos nosotros nadie nos apoya, no vemos seguridad por parte de la autoridad, no nos encontramos ninguna patrulla, nos toca vivir de cerca los automóviles, algunos nos rebasan a alta velocidad y cuando llegamos al malecón de Topolobampo vemos a muchos que están ahí tomando y eso es un riesgo para nosotros”, indicó.

Asimismo pidieron a las autoridades investigadoras realizar su trabajo para dar con el paradero de este accidente que cobró la vida de un deportista. (Puede leer: Ciclista muere arrollado por un vehículo en la carretera Los Mochis-Topolobampo).

Deportistas exigen justicia por la muerte del ciclista Julio César. Foto: Debate