Cierra Cruz Roja de la Villa de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que ya no se contó con el recurso económico para mantener su operación, este jueves, la base de Cruz Roja de la Villa de Ahome cerró sus puertas.

Al respecto, Ofelia Robles, presidenta del Patronato de la Benemérita institución en dicha sindicatura de Ahome lamentó el hecho; sin embargo, comentó que la situación ya era insostenible, sobre todo desde enero cuando se dejó de recibir apoyos.

"Se cierra el día de hoy oficialmente esperemos que sea temporal, esto se hace porque la situación financiera de la base ya no nos permite continuar por el momento dando el servicio. Se venía ya visualizando para nosotros ya es insostenible dado que ya no dependíamos de Mochis pues las aportaciones no nos cubrieron todo lo que tenemos que pagar pero gracias a Dios el estado tuvo siempre al pendiente de nosotros pero ahorita nada la situación ya no se podía continuar y fue un cierre consensuado por la delegación estatal en coordinación con nosotros", indicó.

Asimismo, señaló que se tiene la confianza de que este cierre sea temporal y que al final se logró que no solo el gobierno estatal y municipal hagan lo pertinente en cuanto a otorgar apoyos económicos y que se logre una solidaridad real con la ciudadanía destacando que las aportaciones son parte fundamental.

"Logramos transitar mucho tiempo fueron dos años muy pesados por la contingencia que tuvimos muchas altas y bajas y logramos con la aportación que nos hizo el ayuntamiento el año pasado pudimos solventar muchos gastos sueldos pero se dejó venir una cadenita de situaciones que fue difícil sostenerla realmente el cierre es por eso la situación financiera eres insuficiente para continuar con esto".

En ese sentido, añadió qué es desde que hubo cambio de gobierno se tuvo un acercamiento con el municipio, se entregaron oficio solicitando la continuidad de apoyos adelantando que de acuerdo al informe megamente se está analizando pero el tiempo va corriendo y las necesidades para solventar la situación eran muchos.

"Sería prudente a la sensibilización o nada más del gobierno Estatal y municipal sino de la ciudadanía en general también porque es muy importante a seguirles recordando que Cruz Roja es una institución de asistencia privada humanitaria y que vive a base de aportaciones y donativos y sabemos que muchas veces a uno se le hace fácil pensar que cualquier gente puede donar pero pues conocemos también la situación en general económica de muchos lugares y de las personas y de instituciones que aveces no se acercan o no pueden colaborar".

Ofelia Robles se refirió al trastorno qué representa el cierre de esta base no solo para la sindicatura de la villa de aome sino para todas las comunidades que la conforman y los alrededores pues dejarán de tener este servicio de atención de urgencias médicas que sin duda deben de considerarse.

"Estaba se le daba el servicio a Higuera de Zaragoza, a Heriberto Valdez Romero y un poco más a San Miguel también incluido área de Ahome, será un trastorno del servicio de Cruz Roja por el el servicio prehospitalario que se daba, el acudir aquí a las instalaciones cuando haya una persona con una herida, hay muchas cosas que se dan de servicio aquí. Esta base se abrió en julio del 2017 y prácticamente desde que se abrió la situación fue complicada".

Cabe mencionar que en esta base se contaban con un total de 10 personas qué eran remunerados y una unidad de ambulancia que fue entregada a la base Los Mochis.