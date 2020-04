Cierran Asilo Santa Rosa para evitar riesgos por Covid-19 en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En cumplimiento a la emergencia sanitaria provocada por el Covid- 19, el asilo Santa Rosa se encuentra cerrado y no se permite el ingreso de personas externas a su interior para prevenir la salud de las poco más de 80 personas de la tercera edad que alberga.

César Omar Meza Martínez, administrador de la institución social de apoyo a las personas de la tercera edad, señaló que se están cumpliendo todos los protocolos sanitarios en donde incluso todo el interior del inmueble fue recientemente sanitizado y constantemente se limpia y desinfectan todas sus áreas

Indicó el personal de enfermería, trabajo social, incluso los intendentes que colaboran en el interior de la institución, tienen que cumplir por obligación con los protocolos debidos sanitarios, ya que solamente pueden ingresar a realizar su labor cuando se despojan de la ropa que traen del exterior y se ponen los uniformes reglamentarios que están dentro del mismo asilo.

Indicó que el resto del personal, en donde se incluye el administrativo, necesariamente tienen que usar mascarillas y gel antibacterial, todo con la finalidad de cuidar lo más posible los adultos mayores.

Precisó que para poder cumplir con estas reglas han estado recibiendo un firme apoyo por parte del patronato y el sistema DIF, quienes les han brindado el apoyo de gel antibacterial y guantes, además de la compra de medicinas y demás aditamentos qué se requieren constantemente.

Ahorita no estamos recibiendo visitas con la finalidad de proteger al adulto mayor por lo tanto gente que no sea trabajador del asilo Santa Rosa no se le permite el ingreso.