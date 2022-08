Cierran El Maviri por supuesta presencia de cocodrilos

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de realizar una búsqueda exhaustiva por la playa para dar con los supuestos tres cocodrilos que se vieron este domingo, autoridades municipales decidieron cerrar el acceso a El Maviri al menos por una semana, informó Verónica Medel.

La directora de Turismo en el municipio de Ahome comentó que está medida fue recomendación de la Coordinación de Protección Civil a fin de tener tiempo de hacer la búsqueda de los reptiles y brindar por consiguiente, seguridad y tranquilidad a los visitantes de este balnearios.

"Protección Civil se hizo cargo de atender el llamado de los bañistas que se encontraban en la playa del Maviri, se hizo una búsqueda y no se encontraron los reptiles, sin embargo, lo que nos informa el teniente Cosme Gallardo es que se giró instrucción de que ningún bañista puede acceder a la playa por lo menos durante una semana hasta que se valore otra vez la situación y volver a dar un aviso de que ya están en condiciones de hacer uso de la playa", sostuvo.

La funcionaria municipal precisó que estará delimitado desde la entrada del lado derecho de la playa a fin de evitar que accedan visitantes pero aclaró que las áreas de los restaurantes si estará abierto pues la actividad no se puede detener.

"Por lo menos estaba cerrado de la franja del restaurante aguamarina y la barbuda que están en cuanto entras al maviri hacia la derecha va a estar cerrado a estos días hasta nuevo aviso. El área de los restaurantes va a seguir abierto pero es importante hacer un llamado a los turistas, a la ciudadanía, a toda la gente que quiera visitar El Maviri a que tengan mucho cuidado y mucha precaución sobre todo en la franja que ya se mencionó", indicó.

Directora de Turismo en el municipio de Ahome/Verónica Medel

Asimismo señaló que es protección civil quién está analizando y haciendo la búsqueda de estos cocodrilos aunque no han tenido ningún indicio de esta presencia.

"Lo que nos informan es que al parecer los datos si son reales pero habrá que ver y analizar bien la situación, se supone que eran tres, no podemos hacer caso omiso, si es una broma o no, no podemos hacer caso omiso hay que estar al pendiente, esperemos que esto no afecte, es una franja pequeña podemos decirlo así pero bueno se pueden trasladar de un lugar a otro, hay que extremar precauciones vamos a tener nosotros todos los cuidados y vamos a estar muy al pendiente de las autoridades ambientales y protección civil para que no haya ningún percance".

Por último, comentó que los trabajos de búsqueda se hacen en coordinación con los restaurantes y trabajadores de la isla pues son quiénes de cierta manera conocen también el área.