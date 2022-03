Cierran primaria en Los Mochis por casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la confirmación de dos casos positivos de Covid-19 en alumnos de la escuela primaria de la colonia Rubén Jaramillo, en la ciudad de Los Mochis, autoridades educativas y la dirección de la misma, decidieron cerrar las puertas de la institución.

Esta información fue comprobada por Alejandro Brito Acuña, jefe de Servicios Regionales en Ahome, quien recordó que este plantel tiene dos turnos, “Profr. Gabriel M. López” en el turno matutino y “Alicia Caravantes Sáinz” en el vespertino, en donde se encuentran los casos.

“Son dos hermanos los que están contagiados de Covid-19 en el turno vespertino de esta primaria de la Jaramillo, un alumno está en segundo año y el otro está en sexto. Por protocolo, el día de hoy, el CTE, el Consejo Técnico Escolar lo llevan virtualmente para no convivir con estos dos maestros que atendían a estos alumnos hasta ver cómo siguen estos casos”, indicó.

El funcionario estatal comentó que como son dos alumnos de diferente grado, se tomó la determinación de cerrar la escuela de 10 a 14 días dependiendo de como se vaya presentando el contagio.

“Esperemos que no pase a mayores pero si, el directivo y la planta docente están siguiendo el protocolo que está marcado y esperemos que no pase a mayores y que no haya mas contagiados”, determinó.

Brito Acuña mencionó que ya se tenían casi un mes en donde no se habían presentado casos para cerrar escuelas; sin embargo, afirmó que estarán vigilantes de la situación no sólo en esta escuela sino en todas.