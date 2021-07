Cierre de negocios sería catastrófico, afirma dirigente del Mercado 030 de Los Mochis

Sinaloa.- Aunque las autoridades estatales y municipales han descartado un posible cierre de negocios ante este repunte de Covid-19, los comerciantes de Ahome temen que esto suceda.

Miguel Oseguera, presidente de los locatarios del Mercado 030 de Los Mochis, expuso que un cierre de negocios sería catastrófico y un tiro de gracia para la economía local.

"El hecho de que se parara la economía, que de por sí está por los suelos, no solucionaría nada en cuanto a la pandemia, lo que podría solucionar es siendo responsables con todos los protocolos sanitarios, que no nos olvidemos que estamos en pandemia y acatar todas las medidas que ya conocemos, porque el confinamiento y el cierre de negocios no es la solución".

Añadió que los mayores riesgos de contraer el Covid-19 es al momento de asistir a lugares aglomerados y concurridos, que no están al aire libre.

Cómo cines, antros y casinos, que las personas están hable y hable y más si no traen su cubrebocas. Esa es una situación que es más riesgosa para contraer el coronavirus".

Asimismo expuso que no está de acuerdo con el cierre de playas, pero que estas quizá se cierran porque los jóvenes pudieran realizar reuniones en el mar, pero no ve afectado para que acudan las familias, ya que es un lugar al aire libre.

"Pero las medidas que tomen las autoridades se deben de acatar. Un segundo confinamiento y un cierre de negocios, yo creo que ya no lo aguantáramos, sería el tiro de gracia para el comercio, sobre todo para el pequeño comerciante".

