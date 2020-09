Cínica la solicitud de Pável Castro para proponerse hasta el 2023: Lucio Tarín

Los Mochis, Sinaloa- Ante la solicitud de Pável Castro de pedir la designación para seguir en el Órgano Interno de Control cuando termine la administración de Billy Chapman en Ahome, el presidente de Fuerza Social Bachomo, AC, consideró que es una actitud cínica del funcionario de proponerse para seguir hasta el año 2023.

Lucio Tarín explicó que es ilegal, que va contra el Reglamento de la Ley Municipal de Ahome, ya que es una facultad del síndico procurador proponer a quien deba estar como titular del Órgano Interno de Control.

Estableció que es muy burdo que el alcalde Billy Chapman lo que quiere es que Pável Castro le cuide las espaldas cuando se vengan las denuncias y las investigaciones contra él.

El morenista dijo que es muy grave lo que está haciendo Chapman apoyado por el Cabildo porque no pueden estar por encima de la ley. Al contrario, añadió, si quiere autoproponerse, Pável Castro debe primero renunciar al cargo como titular actual del Órgano Interno de Control. Dos, que en todo caso el Ayuntamiento de Ahome le permitiera a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que hiciera una propuesta inicial, que el Cabildo tenga esta deferencia por el trato que le han dado, toda vez que originalmente esa era una de sus funciones, bajo la supervisión, bajo la esfera jurídico administrativa del síndico procurador, y tercero, si hubiera que elegir, que se haga la convocatoria a los colegios de abogados para elegir al mejor.

“Porque nada más encerrarse esta designación con un solo perfil, es lamentable, cuando este señor ha hecho un pésimo papel porque ha servido nada más para encubrir, para retardar, para el tráfico de influencias, y sinceramente ha cumplido una función pero siempre para favorecer al presidente municipal Billy Chapman, no como lo marca la ley, que debe investigar y tener su papel de investigar las irregularidades en la administración”.

Y agregó: “No merece, es una solicitud cínica, ni siquiera el pretender repetir”.

Lucio Tarín con el presidente AMLO. Foto: Cortesía

Lucio Tarín también hizo un emplazamiento al Cabildo de Ahome, a los regidores, que no permitan que se pase otra vez por encima de la ley. “Creo que las condiciones han venido cambiando. Le queda un poquito más de un año a esta administración y creo que debe haber un golpe de timón. No podemos seguir los ciudadanos, los diferentes liderazgos, independientemente con quien con quien simpaticen, permitiendo que se viole la ley, permitir que no haya acercamientos, negociaciones, con los sectores”.

Especificó que han visto cómo ha disminuido el trato, la relación interpersonal, con interlocutores de la sociedad mochitense. “Y la política para eso es, para llegar a acuerdos; pero con la cerrazón que se ha tenido en esta administración, creo que no merecen ni siquiera tener la oportunidad de designar a una persona que nomás sirve para encubrir, para dilatar y que no está al servicio de la ciudadanía de Ahome, sino del presidente municipal. Se me hace una solicitud muy cínica, y debiera echarse para atrás. El Cabildo debiera de ponerse las pilas, razonar lo que vota”.

Indicó que estarán pendientes del caso porque ya en un cinismo a toda prueba lo que está pasando en la administración de Billy Chapman.

Estaremos pendientes con los regidores del PT, de Morena, del PRI, del PAS y el PAN “.

Como se informó hoy, Pável Castro ha solicitado al Cabildo que le permitan quedarse hasta el 2023 como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome.