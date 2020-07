Ciudadanía de Ahome creyó en el Covid-19 luego de una experiencia cercana

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque no era lo que se buscaba, la realidad es que muchas personas creyeron en el Covid-19 por alguna experiencia cercana que los obligó a tomar conciencia, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome lamentó que los primeros meses de esta contingencia la ciudadanía haya minimizado las medidas de protección, pues dijo que eso desembocó en un gran número de contagios, pero también, y desgraciadamente, en muertes.

Poca conciencia

“Lamentablemente muchos ciudadanos ya se han dado cuenta de la enfermedad y que está causando muchos estragos. Creo que en este momento todos nosotros ya conocemos a alguien cercano: un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, a alguien cercano de alguna forma que se enfermó de forma leve o grave y otros que desafortunadamente han fallecido”, señaló.

El funcionario municipal comentó que ante la reapertura de muchos negocios y la liberación de acceso a áreas recreativas, en estos primeros días se ha visto poca afluencia; sin embargo, comentó que aún es tiempo de que se mantengan en sus casas si no es necesario salir, pues agregó que es la única forma de evitar el contagio.

“La invitación es a seguirse quedando en casa, salir solamente para las vueltas más esenciales como la compra de víveres, de medicamentos o consultas médicas, evitar la salidas de ocio y las reuniones. Se debe entender que no porque estén abiertas la mayor parte de los comercios o incluso ahora las áreas recreativas, es una invitación a que vayan; al contrario, estamos invitándolos a quedarse en casa para que no se arriesgue a tener un contagio”, abundó.

Espinoza Valverde añadió que aun cuando las cifras de casos positivos van a la baja, no se puede bajar la guardia, pues hay en la calle muchas personas asintomáticas que pueden ser portadoras del virus.

Exhorto

“La invitación nuevamente y no nos vamos a cansar es a quedarse en sus casas para que no se contagien y que no lleven esa enfermedad a sus hogares y que no vayan a contagiar a ninguna persona susceptible que puede tener una enfermedad grave, incluso que puede llegar a fallecer; entonces, no es momento para la diversión, no es momento para el ocio, es momento para la reflexión y crear una conciencia de cuidado y prevención”, puntualizó.

Ocupación de camas

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, hasta este jueves, la clínica del Issste estaba al 100 por ciento de su capacidad, es decir, las 21 camas disponibles para atender casos de Covid están ocupadas.

En tanto el IMSS de 114 camas, un total de 91 espacios están ocupados, siendo esto el 80 por ciento de su capacidad.

De igual forma establece que las 42 camas que fueron destinadas en el sector de la salud pública, 29 ya están ocupadas registrando en estas el 69 por ciento.

Por último, informa que en el sector privado se tiene un registro de 4 camas ocupadas con pacientes positivos de Covid de un total de 10 que fueron habilitadas.

De manera general, en Ahome el 78 por ciento de las camas están ocupadas, incluso por encima de Mazatlán y Culiacán, quienes registran un 56 y un 62 por ciento, respectivamente, en ocupación.

