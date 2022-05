Ciudadanía responde a cuarta dosis contra Covid-19 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De manera muy afortunada, la ciudadanía de Ahome ha respondido al llamado para aplicarse la cuarta dosis de refuerzo contra Covid-19, consideró Isaura Salas.

La directora del Programa de Bienestar en el municipio de Ahome comentó que desde el inicio de esta etapa de vacunación contra el Covid-19 ha sido mucha la gente que ha solicitado esta vacuna, que es AstraZeneca, lo que muestra, dijo, la responsabilidad por continuar protegiéndose contra el coronavirus.

Detalles

Leer más: Un éxito "Lluvia de soles" de UAdeO en el Parque Sinaloa en Los Mochis

“Está respondiendo la gente porque hay que recordar que nosotros ya estamos con el 95 por ciento de cobertura; entonces, no podemos decir que no está respondiendo. Lo importante es que la población en general ya casi todos tienen la tercera dosis, están respondiendo las personas, inclusive está respondiendo la gente que no tiene ninguna dosis, no sabemos el motivo, pero también los estamos atendiendo con mucho gusto”.

Asimismo, señaló que tan buena ha sido la respuesta, que muchas personas menores de 60 años se han dado cita a los diferentes módulos de vacunación con el propósito de recibir este refuerzo.

“A las personas menores de 60 años que no tienen morbilidad se les sugiere que se esperen, pero si la persona se la quiere poner tampoco podemos decirle que no porque así como se la estamos aplicando a los mayores de 60 años también se les puede poner”.

De igual forma, la funcionaria federal explicó que de un inicio y quien lleva la preferencia en esta cuarta dosis son los mayores de 60 años y aquellas personas con alguna morbilidad, esto, al considerarlas como personas en riesgo de contraer la enfermedad.

Leer más: Norponiente de la ciudad de Los Mochis tiene mejor presión de agua potable

“La vacuna para los menores de 60 años es siempre y cuando tengan morbilidad. Toda la persona que tenga una morbilidad ya manifiesta se pueden vacunar, se le puede aplicar siempre y cuando ya tengan aplicada la tercera dosis y cuatro meses de haberla recibido; antes no”, indicó.

Por último, invitó a la ciudadanía a aplicarse esta cuarta dosis.