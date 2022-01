Ciudadanía se rehúsa a respetar la sana distancia pese a alza de casos de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Victoria es una joven madre que trabaja en una tienda de autoservicio y diariamente utiliza el transporte urbano para moverse en la ciudad de Los Mochis, donde fue testigo fiel del relajamiento social que se ha dado desde octubre del año pasado a la fecha, pese a la vigencia de la pandemia por covid-19.

“Una semana me toca entrar a las 7 de la mañana y otra semana a las 11, en el urbano las reglas son las mismas: quien no use cubrebocas no se sube al camión, pero la sana distancia no se respeta, depende del horario el camión va lleno y los asientos todos ocupados”, explicó.

Dijo que ante la necesidad de moverse no tiene otra opción más que subirse en la unidad donde no se respeta la sana distancia.

En su trabajo, comentó, las reglas son más estrictas, el personal no puede acceder sin la indumentaria necesaria para evitar los contagios de covid, sin embargo, dijo, algunos clientes sí ponen resistencia en usar cubrebocas, por ejemplo, y es cuando se les niega el acceso.

Como Victoria, muchas madres que se ven en la necesidad de salir a trabajar todos los días, vive ante la incertidumbre de tener contacto con una persona portadora de covid-19 o algunas de sus variantes, pues desde fin de año observó un relajamiento social que no se ha detenido ante la inacción de autoridades pese al alza de casos positivos que ha dado a conocer el Gobierno federal y estatal desde el inicio del 2022.

Estrategias

El director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) en Sinaloa, Héctor Modesto Félix Carrillo, resaltó que diariamente se realizan operativos de vigilancia en espacios públicos, donde se le exhorta a la población cumplir con las medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial y cubrebocas.

En cuanto a eventos públicos, dijo que tras la cancelación de encuentros masivos, como el Maratón Internacional de Culiacán, donde se esperaba la participación de 3,500 atletas, se espera que los organizadores de eventos deportivos y culturales tomen las medidas necesarias para contribuir a frenar la curva epidemiológica que marca el alza en los contagios de covid-19.

Félix Carrillo mencionó que en el caso del estadio de beisbol de Culiacán, donde actualmente se desarrollan juegos de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, diariamente se realizan operativos de vigilancia, donde se procura que solo acceda el 65 por ciento de su capacidad total, a fin de mantener una distribución coordinada de los aficionados y se mantenga la sana distancia entre ellos.

“En coordinación con Salud y Coepriss hemos establecido contacto con los empresarios y organizadores de diversos eventos a fin de que cumplan con los protocolos establecidos para evitar la propagación del covid-19 y contribuir a frenar la ola de contagios”, agregó.

Reiteró que hasta el momento no se tiene ninguna indicación de las autoridades de Salud para la suspensión del Carnaval Internacional de Mazatlán, sin embargo, dijo, se acatará cualquier indicación de las autoridades estatales para este y todos los eventos masivos en toda la entidad. Asunto que ha causado gran controversia entre la población.

Omar Mendoza Silva, coordinador del IEPC en la zona norte de la entidad, recalcó que en las áreas públicas cerradas solo se permite un aforo del 50 por ciento, mientras que en áreas abiertas se permite hasta un 65 por ciento, siempre y cuando se respeten los filtros sanitarios en el acceso y los señalamientos para que las personas respeten los protocolos sanitarios.

Mencionó que en la zona norte ha sido necesario hacer llamados de atención a empresarios y responsables de espacios públicos.

En el centro de la ciudad y zonas públicas, dijo, la ciudadanía sigue propiciando aglomeraciones, por lo que ha sido necesario intervenir para esparcir a la población y exhortarlos a promover los protocolos sanitarios.

“Desafortunadamente en algunas áreas públicas seguimos encontrando resistencia social para respetar la sana distancia, principalmente, o el uso adecuado del cubrebocas, donde hemos tenido que intervenir para hacerles recomendaciones o eliminar las aglomeraciones, la gente sigue sin entender que aún estamos en pandemia”, lamentó.

Dijo que en Los Mochis y algunas áreas públicas de El Fuerte han sido puntos claves para su intervención, pero en coordinación con alcaldías y las coordinaciones de Protección Civil en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa se ha logrado cumplir con las metas establecidas desde Gobierno del Estado.

En la zona norte se mantienen suspendidas todas las actividades deportivas.

Guamúchil y Guasave

Reporteros EL DEBATE registran que en la ciudad de Guamúchil se ha exhortado a la sociedad a seguir atendiendo las medidas para prevenir contagios de covid-19, lo que al parecer ha sido entendido por los ciudadanos, pues a pesar de que en el primer cuadro de la ciudad se ha podido observar cierta afluencia de personas, la gran mayoría sale a la calle portando su cubrebocas y, a diferencia de como ocurría meses atrás, principalmente en sucursales bancarias, no se han registrado grandes aglomeraciones.

Personal de la Dirección de Protección Civil se ha dado a la tarea de revisar que se cumplan las medidas en establecimientos comerciales y, asimismo, concientizar sobre la importancia de no bajar la guardia ante el panorama que se vive debido a la pandemia.

En oficinas de dependencias gubernamentales ya se han reforzado las medidas, como en el caso del Ayuntamiento, donde se han detectado varios contagios.

En el caso de las consultas de pacientes sospechosos que llegan al hospital del IMSS en Guamúchil, se registran alrededor de 100 diariamente y de los pacientes internados por coronavirus en el Hospital General, se dice que aproximadamente un 80 por ciento de ellos no han recibido ninguna dosis de la vacuna.

En Guasave, desde la semana pasada se estableció restringir el acceso a niños a comercios y restaurantes, así como a espacios deportivos, sin embargo, siguen activas algunas actividades deportivas.