Ciudadano denuncia que le negaron atención médica en la Cruz Roja

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado 16 de enero, Patricio Castro Solís acudió a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, para recibir atención médica; sin embargo, asegura que el servicio le fue negado por una enfermera.

“Soy una persona con discapacidad. Ese día llegué y pagué 61 pesos por una curación y me imprimieron el recibo. Estando la enfermera llamada Arely sentada en la barra de administración, le dije: ‘Disculpe, señorita, ¿puede curarme?’. Me dijo: ‘No. Ya sabe que a usted yo no lo curo y venga hasta la noche si gusta’. Le respondí: ‘Disculpe, estoy pagando un servicio para que me atiendan’”.

Refiere que padece diabetes y que durante los últimos dos años y medio ha acudido diariamente a la benemérita institución, y que jamás se habían negado a curarlo.

Ante dicho señalamiento, el administrador general de la Cruz Roja, delegación Los Mochis, Francisco Pérez Velázquez, puntualizó que analizará el tema con su equipo de trabajo para tomar las medidas pertinentes, y recalcó que el servicio que se ha brindado a la ciudadanía ha sido siempre de calidad. “Durante más de dos años hemos atendido a esta persona, en ocasiones no se le cobra por instrucción mía, lo hemos apoyado. Tendría que analizarlo, platicar con mi equipo de trabajo, con el coordinador del área médica y ver qué fue lo que sucedió. Si fue así, que se negó el servicio, tendría que ver la razón por la cual lo hizo y tomaré las medidas”.