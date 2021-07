Ciudadanos de Ahome, preocupados por alza en los casos positivos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando las autoridades de Ahome han emitido una serie de recomendaciones para evitar el contagio de Covid-19, la realidad es que muchos hacen caso omiso y es por ellos que sigue habiendo un incremento desmedido en los casos positivos, coincidieron ahomenses.

Durante un sondeo realizado por Debate, los ciudadanos mostraron su preocupación por las cifras que la Secretaría de Salud maneja; sin embargo, reconocieron que gran parte de esta situación se debe a la falta de responsabilidad individual.

Reconocimiento

“Tenemos más de un año con esta situación, es verdad que cuando comenzaron a vacunar a los más viejitos pensamos en que esto ya se estaba terminado, pero la verdad es que nos equivocamos muy feo porque por lo que vemos no sólo está como el año pasado, sino que está peor porque son más casos y, hasta donde sabemos, hasta niños son los contagiados y los que se ponen graves. El que haya tantos casos quiere decir que estamos haciendo las cosas mal”, declaró Rodrigo Calderón, vecino de la ciudad de Los Mochis.

En ese sentido, Carmen Apodaca, vecina del infonavit Mochicahui, reconoció que tiene miedo de que en esta ocasión sí se vaya a contagiar; sin embargo, se refirió a salir de su casa por necesidad.

“Claro que tengo miedo, tengo más miedo ahora que la vez pasada. Gracias a Dios no me he contagiado, creo que porque hasta donde puedo he respetado las indicaciones que me dan. Qué más quisiera yo que estar en casa, pero desgraciadamente tengo que salir a trabajar para mantener a mis hijos y lo que veo es que los que nos cuidamos la llevamos, por los que no hacen nada, ahí es en donde uno dice que no se vale”, abundó.

De igual forma, Andrea Gaxiola, vecina de la colonia centro, reprobó a los jóvenes a quienes calificó como irresponsables por continuar en la calle, de fiesta y antros cuando la contingencia aún es una realidad.

“Lo que quisiera es que todos veamos esta contingencia como lo que es, como algo peligroso que le está quitando la vida a muchas personas. En mi familia, por ejemplo, se han muerto dos personas y no queremos que sean más, por eso es necesario que todos se tomen con responsabilidad esta situación.”

Preocupación

En tanto, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal de Ahome, expuso ante el Cabildo en pleno la preocupación que existe por el alza de casos positivos, por lo que nuevamente insistió en mantener activos los protocolos sanitarios y, especialmente, en no descuidar el comportamiento de esta enfermedad en esta etapa.

Hemos visto en las últimas semanas cómo ha ido en aumento el número de casos positivos de Covid-19. Es importante que se atiendan las recomendaciones y que la gente se aplique la vacuna”, dijo.

