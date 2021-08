Ciudadanos de Los Mochis dicen que comercios cumplen medidas anti Covid-19 a medias

Los Mochis, Sinaloa.- Ciudadanos de Los Mochis externaron que las medidas sanitarias contra Covid-19 se están llevando a medias en los comercios y las plazas de la ciudad.

Expusieron que en algunos establecimientos se han olvidado de aplicar el gel antibacterial o la toma de temperatura y que tampoco cuentan con el tapete con sanitizante, además de que la ciudadanía no respeta tampoco la sana distancia y muchos no traen cubrebocas.

“Las medidas se están respetando a medias porque mucha gente no trae cubrebocas. Si acaso el 50 por ciento está acatando las reglas. Nos falta que seamos más responsables porque estamos viendo que la cosa está amenazante y no tenemos la preocupación necesaria. También nos falta responsabilidad social, no todo se lo debemos dejar a las autoridades”, manifestó el mochitense José Escalante.

Asimismo, Marisol Aparicio, también ciudadana mochitense, expuso que las empresas deben acatar las medidas sanitarias para evitar un cierre .

Muchos trabajadores dependemos de ellas y nuestras familias dependen de nosotros.”

Añadió que algunos comercios sí están respetando los protocolos sanitarios y que la gente se debe de cuidar más la gente.

“Ahora hay gente más consciente, ahorita hay jóvenes más conscientes y acudieron a vacunarse. Hay que mantener la sana distancia.

Por otra parte, el joven mochitense Luis Navarrete comentó que en las empresas hay muchas filas y la gente no respeta la sana distancia y “se han visto aglomeraciones de clientes en las empresas. Nos ponemos a hacer fila y la otra persona está muy cerca, no se respeta la distancia”.

Agregó: “Realmente las empresas en Los Mochis en un 60 por ciento están cumpliendo las medidas. Hay nuevas cepas del virus y las empresas y la ciudadanía debe acatar las medidas sanitarias”, mencionó.

También Rubén Verduzco, habitante de Los Mochis, expresó que es importante que todos los ciudadanos porten el cubrebocas.

“Desde hace mucho tiempo debió haber sido esto, pero no acatamos las reglas como debe ser. Hay que cuidarnos de este virus y seguir todas las medidas sanitarias.”

